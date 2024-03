Dirk van Duijvenbode geeft grote voorsprong uit handen, Jermaine Wattimena zet goede vorm door

De Nederlandse darters hebben zondagmiddag wisselende resultaten geboekt in de tweede ronde van de Euro Tour in München. Jermaine Wattimena zette zijn goede vorm door, terwijl twee landgenoten uitgeschakeld werden.

Wattimena is bezig aan een sterke eerste maanden van 2024. De Nederlandse darter uit Westervoort meldde zich bij de laatste zestien in de German Darts Grand Prix. Hij won overtuigend met 6-2 van Stephen Bunting. De Engelsman won eerder dit jaar The Masters en haalde laatst nog een finale van de Players Championship (die hij verloor van Raymond van Barneveld).

Raymond van Barneveld profiteerde van gigantische hoestbui Stephen Bunting: 'Hij bleef er zowat in' Raymond van Barneveld won eerder deze week voor het eerst in drie jaar een toernooi. De vijfvoudig wereldkampioen was de sterkste bij Players Championship 5. Het had weinig gescheeld of hij had in de halve finale verloren, maar een hoestende Stephen Bunting schoot de 56-jarige darter te hulp.

Wattimena speelt maandag op Tweede Paasdag in de achtste finales tegen de winnaar van de partij tussen Dave Chisnall en Dimitri van den Bergh. Die wedstrijd is zondagavond nog. Voor twee andere Nederlanders was de middagsessie in München minder succesvol. Richard Veenstra was dichtbij de volgende ronde, maar verloor in een beslissende elfde leg met 6-5 van Josh Rock en is uitgeschakeld.

WATTIMENA FLIES THROUGH 🟠



The Dutchman defeats Stephen Bunting 6-2 to cruise into the Third Round in Munich!



Up Next 👉 Ryan Searle v Steve Lennon

📺 https://t.co/YyBPPwoMK8 pic.twitter.com/0dpuC5XiZ7 — PDC Darts (@OfficialPDC) March 31, 2024

Dirk van Duijvenbode

Dirk van Duijvenbode leek op weg naar een mooie zege op Nathan Aspinall. De Nederlander gooide een goeie wedstrijd en kwam zelfs op een 4-1 voorsprong. Maar The Asp, donderdag nog finalist van de Premier League Darts-avond in Belfast, won vervolgens vijf legs op rij en trok de zege alsnog naar zich toe: 6-4.

ASPINALL BATTLES THROUGH!



A real battling performance from Nathan Aspinall to deny Dirk van Duijvenbode!



He was 4-1 down and won the next five legs to progress to the Third Round!



📺 https://t.co/YyBPPwoMK8 pic.twitter.com/5ReinXEEA5 — PDC Darts (@OfficialPDC) March 31, 2024

Uitslagen middagsessie Euro Tour München

Ross Smith - Brendan Dolan 6-1

Josh Rock - Richard Veenstra 6-5

Krzysztof Ratajski - Chris Dobey 6-4

Ryan Joyce - Ricardo Pietreczko 6-1

Jermaine Wattimena - Stephen Bunting 6-2

Ryan Searle - Steve Lennon 6-2

Rob Cross - Daryl Gurney 6-2

Nathan Aspinall - Dirk van Duijvenbode 6-4

Andere Nederlanders

Zondagavond komen er nog vier Nederlanders in actie in de tweede ronde van de German Darts Grand Prix. De vier spelen wel tegen elkaar in Nederlandse onderonsjes. Danny Noppert speelt tegen Gian van Veen en Michael van Gerwen - Jeffrey de Zwaan is de laatste pot van de Nederlanders.



Programma zondagavond 31 maart (vanaf 19:00 uur):



Michael Smith - Cameron Menzies

Danny Noppert - Gian van Veen

Gerwyn Price - Peter Wright

Luke Humphries - Luke Woodhouse

Damon Heta - Martin Schindler

Michael van Gerwen - Jeffrey de Zwaan

Dave Chisnall - Dimitri van den Bergh

Jonny Clayton - Joe Cullen