Gian van Veen wint van Raymond van Barneveld bij German Darts Grand Prix en biedt publiek excuus aan

Raymond van Barneveld en Gian van Veen trakteerden het Duitse publiek bij de German Darts Grand Prix 2024 op een Nederlandse kraker. Van Veen sloot die clash in de eerste ronde af als winnaar: 6-5

Tweemaal kwam Barney na een break op voorsprong. Beide keren, na de 1-0 en de 4-3, leverde hij de leg daarna ook weer in. Op de stand 5-5 had Van Veen als voordeel, dat hij de elfde en laatste leg mocht beginnen. Hij buitte dat voordeeltje uit door na vier beurten nog veertig punten over te laten. In zijn vijfde beurt, met zijn dertiende pijltje, mikte hij doeltreffend op dubbel twintig.

Nederlandse legende

"Dit betekent veel voor me", zei The Giant na afloop op het podium. "Zoals je zegt is Raymond van Barneveld een Nederlandse legende. Ik had hem of Michael van Gerwen nog nooit verslagen. Daarom is dit belangrijk voor me. We speelden allebei niet zo goed als we kunnen. Tegen het einde van de match was ik wat meer ontspannen.'

In de tweede ronde wacht de als tiende geplaatste Danny Noppert. Weer een landgenoot. "Ik heb enkele keren tegen Danny gespeeld", aldus Van Veen. "We zijn vrienden. Hopelijk schotelen we het publiek een mooie wedstrijd voor. Tegen het publiek wil ik zeggen: misschien wilden jullie dat Van Barneveld zou winnen. Maar jullie zijn een geweldig publiek."

Loting German Darts Grand Prix 2024

Bekijk hieronder de uitslagen en loting van de German Darts Grand Prix 2024.

