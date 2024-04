LIVE darts | Michael van Gerwen wint wéér van Peter Wright en maakt Nederlandse score drie uit drie

De Nederlandse darters zijn lekker bezig in Graz voor de Euro Tour in Graz. In de Oostenrijkse stad werden zondagmiddag de achtste finales gespeeld, met daarin drie landgenoten. Zij spelen zondagavond weer de kwartfinale. Volg de Euro Tour in Graz hier live.

Michael van Gerwen sloot de zondagmiddagsessie af met een topper van een wedstrijd. Hij moest voor de tweede keer in drie dagen tegen Peter Wright en won wéér. Donderdag was Snakebite al de sjaak in de kwartfinale van de Premier League Darts-avond in Liverpool. Nu was Van Gerwen dus op de Euro Tour te sterk voor de Schot: 6-4.

MvG SENDS SNAKEBITE PACKING!



Michael van Gerwen becomes the last player to secure their spot in the final session here in Graz as he closes out a 6-4 victory over Peter Wright!



Gian van Veen

Van Gerwen zette de Nederlandse score drie uit drie in de achtste finales in Graz. Eerder op de dag wonnen de twee andere Nederlandse darters ook hun wedstrijd. Dus hebben we drie Nederlanders bij de laatste acht. Gian van Veen was de eerste die zijn klusje klaarde. Hij had het lastig tegen Ritchie Edhouse, maar knokte zich knap terug.

In de zesde leg was het de Engelsman die een break plaatste en op 4-2 voorkwam. Daarmee leek Edhouse de overwinning over de streep te trekken. Dat liet Van Veen niet gebeuren. Hij won de daaropvolgende drie legs, waarvan de laatste een break om op een 4-5 voorsprong te komen. Dit gaf de Nederlander, die uiteindelijk boven de 105 gemiddeld gooide, niet uit handen, waardoor hij na een 4-6 overwinning naar de kwartfinale gaat in Oostenrijk.

Danny Noppert

Ook Danny Noppert won tijdens de derde ronde. The Freeze gooide een sterke en spannende partij tegen de Noord-Ier Josh Rock. Scorend waren beide spelers erg goed. Rock eindigde met 106 gemiddeld en Noppert deed het met 103 ook zeker niet slecht.

Tot 3-3 was het lang spannend. Vervolgens was het Noppert die zijn klasse liet zien. Hij gooide een knappe 100-finish op een bepalend moment en noteerde daarna een 12-darter om op 3-5 voorsprong te komen. Rock dacht er vervolgens 4-5 van te maken, maar miste zijn dubbels. Noppert strafte dit af met een 123-finish voor de wedstrijd.

Programma kwartfinales (vanaf 19:00 uur)

Joe Cullen - Gian van Veen

Stephen Bunting - Martin Schindler

Luke Littler - Danny Noppert

Ross Smith - Michael van Gerwen

Uitslagen Austrian Darts Open

Uitslagen derde ronde:



Dave Chisnall - Joe Cullen 3-6

Ritchie Edhouse - Gian van Veen 4-6

Daryll Gurney - Stephen Bunting 3-6

Jonny Clayton - Martin Schindler 3-6

Luke Littler - Krzysztof Ratajski 6-3

Josh Rock - Danny Noppert 3-6

Daniël Klose - Ross Smith 2-6

Michael van Gerwen - Peter Wright