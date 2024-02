Michael van Gerwen eerlijk over mentale strijd: 'Soms dacht ik: wat de fuck doe ik hier?'

Michael van Gerwen kan donderdagavond historie schrijven. De 34-jarige darter strijd om zijn vierde dagtitel op rij in de Premier League. Dat gebeurde nog nooit eerder. Van Gerwen is in vorm, een verschil met vorig jaar. "Toen vond ik de Premier League echt niet leuk."

In een eerlijk interview met Online Darts vertelt Mighty Mike over het lastige jaar dat hij vorig jaar draaide. "Als je daar (op de Premier League, red.) niet wil zijn, dan gaat dat tegen je werken", aldus de Nederlandse nummer één. Van Gerwen eindigde als derde in de ranglijst, maar won de play-offs uiteindelijk wel. "Ik was er niet met de goede redenen. Ik was er omdat ik er moest zijn."

Tijdens de vijfde speelavond van de Premier League, Van Gerwen won de laatste vier avonden, is zijn mentale gesteldheid anders. "Nu wíl ik goed presteren", vertelt Van Gerwen. "Iedereen heeft weleens een reality check nodig of een schop onder de kont." De Brabander zag zijn familie weinig en was de balans een beetje kwijt.

Michael van Gerwen op recordjacht in de Premier League: 'Ik wil ervoor vechten' Darter Michael van Gerwen is in topvorm. De 34-jarige Nederlander won de afgelopen drie speelrondes van de Premier League en gaat donderdag in Exeter voor vier op een rij. Daarmee zou hij een record breken.

'Wat doe ik hier?'

De Pro Tour-toernooien, vaak in een achterafzaaltje zonder publiek, waren het lastigst voor Van Gerwen. " Soms dacht ik: 'wat de fuck doe ik hier?', maar nu voel ik mij beter."

'In ziekenhuis met kater'

Van Gerwen loopt na een kaakoperatie al enige tijd met een beugel in. Maar dat was nog niet alles. "Ik heb nog een grote operatie te gaan. Mijn beet is al jaren niet goed, wat het moeilijk maakt om juist op mijn eten te kauwen. Het irriteert mij", vertelt hij. "De operatie is de dag na de finale van de World Matchplay, dus ik hoop het in het ziekenhuis te liggen met een kater. Nadat ik mijn winst heb gevierd."