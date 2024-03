Michael van Gerwen is koppositie in Premier League Darts kwijt na avondzege Luke Humphries

Luke Humphries heeft donderdagavond de Premier League Darts gewonnen in Nottingham. Op de zevende avond versloeg hij Nathan Aspinall in de finale. Hij pakt met de vijf punten de koppositie over van Michael van Gerwen.

Veel fans hadden Luke Littler in de finale verwacht, zeker na zijn fabuleuze wedstrijd tegen Michael van Gerwen. Met 114 gemiddeld was hij met 6-2 dik te sterk voor de Nederlandse darter, die zelf ook ruim 110 gemiddeld gooide. Maar Littler verloor in de halve finale verrassend van Aspinall.

Van Gerwen kreeg het allemaal niet meer mee. Hij was tijdens het interview met Viaplay boos weggelopen na een in zijn ogen negatieve vraag. Raymond van Barneveld nam het daarna voor zijn collega op, door te zeggen dat we vooral dankbaar moeten zijn voor Van Gerwen.

Voor Van Gerwen werd het na de finale in Nottingham nog ietsje zuurder. Nadat de Nederlander achter elkaar avond twee, drie en vier had gewonnen in de Premier League Darts, stond hij ruim aan kop. Maar omdat Humphries de finale won van Aspinall, gaat de wereldkampioen over de Nederlander heen en is de stand in de Premier League een stuk spannender geworden.

Stand Premier League Darts

Stand Punten Gewonnen wedstrijden Gewonnen avonden Luke Humphries 17 10 2 Michael van Gerwen 15 9 3 Luke Littler 13 7 0 Nathan Aspinall 11 7 1 Rob Cross 11 6 0 Michael Smith 10 6 1 Gerwyn Price 5 3 0 Peter Wright 2 1 0

Volgende week donderdag is avond acht van de Premier League Darts, dan is Dublin de speelstad. Het speelschema voor die avond moet nog worden opgemaakt.