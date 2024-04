Nederlandse darters openen Euro Tour in Graz met overwinningen

Wessel Nijman heeft de Austrian Darts Open afgetrapt met een overwinning. Het was voor de Nederlander de eerste keer dit jaar dat hij meedeed aan de Euro Tour. Ook Jeffrey de Zwaan en Richard Veenstra wonnen hun partijen in de eerste ronde.

Over de hele partij was Nijman de betere speler op het podium tegen Romeo Grbavac. Met een 5-3 voorsprong kreeg de Nederland twee matchdarts vanaf 56. Deze liet hij echter liggen, waardoor de Kroaat terug in de partij kwam. Met een 5-5 stand gooide Nijman een sterke leg, waar hij weer op 56 uitkwam. Dit keer gooide hij het wel uit.

Ook Jeffrey de Zwaan kwam tijdens de middagsessie in actie. Tegen de Tsjech Karel Sedlacek kwam hij 2-0 achter en leek het de verkeerde kant op te gaan. Scorend was De Zwaan vervolgens erg sterk, waardoor hij het duel met 6-3 won.

Richard Veenstra won ook vrijdagmiddag. De Nederlander miste in het begin veel dubbels, maar een aantal grote finishes hielden hem in de wedstrijd. 141 en 151 gingen uit voor Veenstra. Vervolgens miste Ricky Evans een aantal matchdarts om met 6-5 te winnen, waardoor Flyers vanaf 104 mocht aanleggen. Dit liet hij zich geen twee keer zeggen, waardoor hij naar de tweede ronde van de Austrian Darts Open doorstroomt.

VICTORY FOR VEENSTRA! 🇳🇱



Richard Veenstra produces a trio of ton-plus checkouts to deny Ricky Evans in a real rollercoaster clash, surviving three match darts in the decider!



🔜 Darius Labanauskas v Madars Razma

📺 https://t.co/YyBPPwoMK8 | ET5 pic.twitter.com/6KDsDX00kt — PDC Darts (@OfficialPDC) April 26, 2024

Van Barneveld en Van Gerwen

Raymond van Barneveld maakt vanavond zijn opwachting in Graz. Hij speelt tegen de Belg Mike De Decker. Even daarvoor komt ook Gian van Veen in actie. Hij neemt het op tegen de Portugees José de Sousa.

Michael van Gerwen is, net als Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode, een geplaatste speler in Oostenrijk. ZIj stromen zaterdag pas in. Van Gerwen en Noppert kennen in ieder geval hun tegenstanders al: dat worden De Zwaan en Nijman.

Uitslagen/speelschema Austrian Darts Open

Middagsessie, vanaf 13:00 uur:

Wessel Nijman - Romeo Grbavac 6-5

Jeffrey de Zwaan - Karel Sedlacek 6-3

Danny Lauby - Ryan Joyce 6-4

Brendan Dolan - Hannes Schnier 6-3

Richard Veenstra - Ricky Evans 6-5

Darius Labanauskas - Madars Razma

Arron Monk - Ritchie Edhouse

Dom Taylor - Christian Goedl

Middagsessie, vanaf 19:00 uur:

Martin Lukeman - Daryl Gurney

Andrew Gilding - Dominik Haberl

Jose de Sousa - Gian van Veen

Graham Hall - Chris Dobey

Martin Schindler - James Wade

Raymond van Barneveld - Mike De Decker

Dimitri Van den Bergh - Gabriel Clemens

Luke Littler - Zoran Lerchbacher