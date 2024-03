Raymond van Barneveld trekt lederhose aan: 'Zit te strak'

Raymond van Barneveld doet dit weekend mee aan de German Darts Grand Prix 2024 te München. Barney bezocht een plaatselijke kledingwinkel om zich aan te passen aan de stijl van de streek.

De oud-wereldkampioen darts ging shoppen in een filiaal van Trachten Angermaier. Daar kreeg de Haagse dartspionier een lederhose aangemeten. Dat is een traditionele leren broek die onder meer in Zuid-Duitsland tot de folkloristische kleding behoort. Van Barneveld voelde zich naar eigen zeggen 'comfortabel' in de klederdracht.

Te strak

"Raymond, hoe voel je je in de kleding?", zo wordt aan Barney gevraagd in een Instagram-story. "Comfortabel", is het antwoord. "Eigenlijk had ik dat ook wel gedacht. Ik hou van blauw (de kleur van zijn bovenkleding) en de mensen van Angermeier hebben me geweldig geholpen. Ik zal het later dit jaar dragen, bij het Oktoberfeest. Ik ben tevreden. Al wil ik er niet in gaan darten, want het zit te strak."

Gian van Veen

Ook krijgt hij de vraag wat zijn doel is bij het toernooi in de evenementenhal Kulturhalle Zenith. "Winnen! Ik wil de trofee optillen. Maar eerst moet ik de openingsronde overleven. Dan speel ik tegen Gian van Veen. Hij komt ook uit Nederland."

Dat klopt helemaal, Barney! Bekijk hieronder de uitslagen en loting van de German Darts Grand Prix 2024.

