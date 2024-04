Raymond van Barneveld was 'écht depressief', maar wil nu nog jaren door als darter: 'Dit kan mijn jaar worden'

Raymond van Barneveld blikt ter ere van zijn 57e verjaardag terug op zijn bewogen leven. Zijn verleden kende pieken en dalen. Op een dieptepunt was hij zelfs 'écht depressief'. Nu heeft hij het gevoel dat 2024 zijn jaar kan worden.

Na vijf wereldtitels besloot van Barneveld in 2019 afscheid te nemen van het darten. Zijn uitschakeling op het WK in december van dat jaar door Darin Young betekende het einde van zijn dartscarrière. De Nederlander schrikt van beelden van hemzelf uit die tijd, waarin het niet goed met hem ging.

"Als ik dat terugzie en mezelf hoor zeggen dat het leven geen zin meer heeft, dan denk ik echt: wauw. Nog steeds wordt de draak ermee gestoken, maar ik was écht depressief", vertelt Van Barneveld in een interview bij het Algemeen Dagblad.

Zijn lijdensweg van dat jaar werd beschreven in het boek Game Over. Die kan nu volgens Barney in de open haard. "Dat wil toch niemand lezen? Mensen willen positieve dingen lezen, maar die waren er toen echt niet."

Inmiddels gaat het weer goed met de darter, die zijn carrière in 2021 weer oppakte. Dat deed hij met name vanuit financiële overwegingen. "Ik had mezelf niet financieel onafhankelijk gespeeld. Anders was ik nooit opnieuw begonnen. Ik heb de centjes nodig. Als ik niet opnieuw was begonnen, wie had mij gezegd dat ik nog demonstraties zou krijgen?"

In de portemonnee kijken

Ondanks dat Van Barneveld een grote naam is in de dartswereld, was hij bang om vergeten te worden na zijn afscheid. "Je raakt in de vergetelheid", aldus de Nederlander. "Mensen zeggen: je hebt darts op de kaart gezet. Maar wat levert mij dat op? Als ik naar de supermarkt ga, kan ik niet bij de kassa zeggen: '100 euro? Ik heb darts op de kaart gezet!' Die 100 euro moet verdiend worden. Dan kunnen mensen wel roepen dat het wéér over geld gaat, maar niemand kan in mijn portemonnee kijken."

Ruim drie jaar na zijn comeback staat hij in de top 32 van de wereld en is het einde voor hem als topdarter nog niet in zicht. "Ik kreeg mijn eerste dartbord toen ik 17 werd. Ik dart nu dus precies veertig jaar, maar het is nog niet klaar met me. In mijn hoofd ga ik zeker nog door tot mijn 60ste."

Gezondheid

Na zijn terugkeer kreeg Barney te maken met paniekaanvallen, waar ook zijn fysieke gezondheid onder ging lijden. Hij werd onwel tijdens een Players Championship-duel met Jeffrey de Zwaan. "Ineens ging het licht uit", aldus Van Barneveld. "Iedereen dacht dat het mijn diabetes was, maar dat was het niet. Het had ermee te maken dat mijn vader vlak daarvoor was afgevoerd met de ambulance. Ik stond in Milton Keynes terwijl ik thuis wilde zijn. Ik kreeg een schuldgevoel, had slecht gegeten, kreeg enorme stress. Ineens: plop, daar lag ik."

"Daar heb ik wel last van gehad, hoor. Ik was constant bang dat ik het weer kreeg. Sterker nog, een paar weken later in Niederhausen werd ik weer benauwd. Ik raakte in paniek, trok me terug uit het toernooi en dacht: dit is het einde, ik kan nooit meer darten. Ik werd emotioneel, want ik kon het niet verklaren."

Uiteindelijk werd er toch een verklaring gevonden voor de momenten waarop zijn lichaam hem in de steek liet. En dat gaf Barney weer nieuwe moed. "Wat had ik nou gedaan met mijn stomme kop? Ik had voor elke wedstrijd van die energiekauwgompjes genomen. Veel te veel. Je drinkt ook geen acht Red Bull op een dag. Iedereen lachte me uit, maar omdat ik toen wist dat het niks ergs was, pakte ik de draad weer op."

Inmiddels heeft hij ook zijn diabetes onder controle. Zijn vrouw Julia Evans motiveert hem daarbij. "Beweging is van onschatbare waarde. Ik ben nu rond de 100 kilo, ik was ooit 143. Julia zegt ook: je ziet er beter uit dan toen je 30 was. Toen nam ik alles. Big Macs, milkshake erbij. Kon mij dat verrotten. Maar ik zag er niet uit, ik kon amper mijn veters strikken."

Met zijn vrouw geniet Van Barneveld ook van het leven buiten de dartswereld. "We houden van mooie dingen bekijken, shoppen, gadgets, kleding. We willen graag nog eens naar Bali. Een huisje in Spanje lijkt ons heerlijk. Lekker tapas eten. Italië is ook geweldig. Daar smaakt de pizza toch echt anders."

Maar waar hij het meest van kan genieten, zijn momenten met zijn kleinkinderen. Dan is zelfs geld niet meer belangrijk. Hij heeft er vijf: Mason en Nikki van dochter Patty, Róan James van dochter Daisy en Lotte en Noah van stiefzoon Michael.

"Toen ik mijn kleinkids op Cyprus in het zwembad zag spelen, kreeg ik tranen in mijn ogen. Ik dacht echt: potverdorie, dit wil ik veel vaker. Vroeger had ik alle tijd van de wereld, maar niet de centjes. Nu heb ik de centjes, maar niet de tijd. Dat is pijnlijk. Kunnen mensen wel zeggen: je verdient tonnen. Maar dat heeft er niets mee te maken."

Michael van Gerwen

Landgenoot Michael van Gerwen is een grote concurrent voor Van Barneveld. Hij geeft toe dat het succes van Van Gerwen soms tot jaloezie leidt, al ziet Barney dat wel als iets positiefs. "Ik heb positieve jaloezie en heel veel respect voor hem. Toen ik 50 werd, gaf hij me als enige darter een cadeau, een fles whisky. Dat zegt genoeg over Michael. We moeten blij met hem zijn. Door hem zitten wij hier nog aan tafel."

Hij zou het 'fantastisch vinden' als Van Gerwen hem evenaart en ook vijf wereldtitels wint. Toch is hij zelf ook nog niet klaar met presteren. "Vroeger ben ik bij een waarzegger geweest. Die zei: 'Je komt op de plek waar je wilt zijn, maar je zult altijd tweede viool spelen.' Dat is uitgekomen met Phil (Taylor, red.) en Michael voor me. Maar 2024 kan mijn jaar worden, zo voel ik dat wel. Het is echt nog niet klaar met me."