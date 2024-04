Genieten: iconische opkomst Raymond van Barneveld in Ahoy bij Premier League Darts

Tegenwoordig is Michael van Gerwen de enige Nederlander in de Premier League Darts. Donderdag staat voor hem een thuiswedstrijd in Rotterdam op het programma. Ook Raymond van Barneveld speelde enkele keren in Rotterdam en dat leverde prachtige beelden op.

In 2016 kwam de Premier League Darts voor het eerst naar Nederland. De kaarten waren snel uitverkocht en Rotterdam Ahoy zat helemaal vol. In de tweede partij van de avond was het de beurt aan Van Barneveld. Hij speelde tegen Peter Wright en het werd 6-6.

De wedstrijd was geen al te bijzondere, maar de walk-on was legendarisch. Voor het eerst speelde de vijfvoudig wereldkampioen voor eigen publiek en dat wilden ze weten ook. Zijn opkomstnummer 'Eye of the tiger' werd met volle borst meegezongen en vervolgens schalde het 'Barney Army' hard van de tribunes.

Laatste keer Rotterdam

Een aantal jaar later was de opkomst van Van Barneveld er ook eentje voor in de boeken. De Nederlandse dartlegende had aangegeven na dat jaar te stoppen met darten en in 2019 zou het dan ook zijn laatste keer in Rotterdam zijn. Dat jaar waren er twee avonden in Ahoy en vooral de donderdag werd het emotioneel.

Wel of niet stoppen?

Na de twee verloren avonden in Ahoy, in 2019 verloor Van Barneveld tweemaal met 1-7 van achtereenvolgens Daryll Gurney en Van Gerwen, was het klaar voor Barney. Na afloop van de tweede verloren avond liet hij weten per direct te stoppen, in plaats van aan het einde van 2019. Een dag later kwam de darter daar alweer op terug.

Let op: Premier League Darts met Michael van Gerwen in Rotterdam Ahoy ook op gratis zender De Premier League Darts is deze donderdag weer te zien op een open zender. Door de samenwerking tussen Talpa en Viaplay is de twaalfde speelavond in Rotterdam Ahoy live te zien.