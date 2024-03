WK-finalisten Luke Humphries en Luke Littler slaan Players Championships over

De PDC heeft de deelnemerslijsten bekend gemaakt voor de aankomende twee Players Championships. Enkele grote namen reizen niet af naar Duitsland om te spelen in Hildesheim, onder wie de wereldkampioen.

Drie spelers van de Premier League laten verstek gaan aan de twee vloertoernooien in Duitsland. World Matchplay-kampioen Nathan Aspinall, wereldkampioen Luke Humphries en the man of the moment Luke Littler. Laatstgenoemde debuteerde afgelopen week op de Euro Tour en won het toernooi gelijk. Ook gooide hij een negen darter en had hij een aanvaring met Ricardo Pietreczko.

Luke Littler gooit negendarter in finale en wint Euro Tour tijdens zijn debuut De finale van de Belgian Darts Open was er een om van te smullen. Luke Littler won een thriller van Rob Cross met 8-7 en schreef daarmee de eerste Euro Tour van het jaar op zijn naam. Het absolute hoogtepunt in de finale was de negendarter van het 17-jarige dartwonder.

Vijf van de vaste tourkaarthouders hebben zich afgemeld voor de toernooien op maandag 18 en dinsdag 19 maart. Adrian Lewis is een vaste afwezige vanwege zijn pauze van het darten. Daarnaast is ook Christian Perez niet in Duitsland aanwezig. Voor alle afwezigen komen Danny Jansen, Stefan Bellmont, Darryl Pilgrim, Oskar Lukasiak en Richie Burnett in de plaats.