Dit is de 'kleine' Luke Littler: 8-jarige darter wint toernooi voor volwassenen

Luke Littler is met zijn zeventien jaar zelf vrij jong, maar in Engeland gaat er nu een nog jongere darter viraal. De achtjarige (!) Kai Tiffen won een toernooi voor volwassenen in Sunderland en zou zomaar eens de volgende dartssensatie kunnen worden.

Kai begon met het gooien van pijltjes toen hij net anderhalf was en hij gooide zijn eerste 180 op driejarige leeftijd, schrijft The Sun. Hij is nog zo jong, dat hij eigenlijk geen wedstrijden in kroegen mag spelen. Daarvoor moeten zijn ouders speciaal toestemming aanvragen.

Zijn grote idool is Luke Littler. "Mijn mooiste dag ooit was toen ik hem ontmoette", vertelt hij aan het Engelse tabloid. "Hij is mijn held en ik wil net zoals hij worden - of nog beter." Hij heeft al een bijnaam: Kai On Fire Tiffen.

Raymond van Barneveld baalt van gedrag 'geniale' Luke Littler: 'Dan ben ik er ook klaar mee' Raymond van Barneveld heeft veel bewondering voor de jonge Luke Littler, maar is ook een beetje klaar met hem. "Als ik jarenlang jouw inspiratiebron ben geweest, verwacht ik ook een sms'je terug."

Zijn moeder Rachel loopt uiteraard over van trots. "We zijn eigenlijk niet echt een dartsfamilie. Zijn vader gooit af en toe voor de lol een pijltje, maar dat is allemaal niet heel serieus."

"Het ging eigenlijk per ongeluk met Kai. We hadden het dartbord van de muur gehaald om wat op te hangen en hij begon met pijltjes te gooien. Toen was al meteen duidelijk dat hij dat geweldig vond." Hij was pas drie jaar oud toen hij zijn eerste 180 scoorde. Op een lager opgehangen bord, dat wel. Twee jaar later lukte dat op een bord op normale hoogte.

De jonge darter bezit duidelijk veel talent, want hij won The Wheatseaf Darts Open in Sunderland, waar hij 28 volwassenen versloeg. Volgens The Sun gooide Kai meerdere 180's, versloeg hij een grote speler uit de regio met 3-0 en verloor hij slechts twee keer voordat hij zegevierde bij het toernooi.

Moeder Rachel: "Hij moet zijn pijlen nog uit het bord halen met een krukje, omdat hij nog zo klein is. Dat is heel schattig als hij tegen al die volwassenen staat te spelen."