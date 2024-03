Vincent van der Voort dolblij met slechte wedstrijd: 'Er is toch geen beter gevoel dan dit?!'

Vraag niet hoe, maar Vincent van der Voort staat in de vijfde ronde van de UK Open. De Nederlandse darter speelde een hele slechte wedstrijd tegen Boris Krcmar, maar trok 'm met 84 gemiddeld toch over de streep.

Na afloop van zijn met 10-5 gewonnen wedstrijd was Van der Voort dolblij. "Als je zo'n slechte wedstrijd toch wint, dan is er toch geen mooier gevoel dan dat?", zei hij na afloop bij Viaplay. "Ik moest van mijn zoon zakelijker gooien, want bij mijn tegenstander liep het nog minder dan bij mij. Vanaf 6-4 lukte dat en vanaf toen voelde het heel comfortabel. Maar ik mag zo'n wedstrijd eigenlijk niet winnen, dus ik prijs me zeer gelukkig."

Dirk van Duijvenbode mist veel te veel dubbels

Voor Dirk van Duijvenbode zit de UK Open er wel op. De Nederlander gooide beter dan we hem het afgelopen jaar hebben zien doen, maar hij miste veel kostbare pijlen op zijn dubbels. En dat kon hij zich tegen wereldkampioen Luke Humphries niet permitteren. Van Duijvenbode had zomaar 5-0 voor kunnen komen, als hij zijn dubbels beter gooide. Dat was eigenlijk de hele wedstrijd: Aubergenius kreeg kansen genoeg, maar bleef maar missen. Hij verloor uiteindelijk met 10-7.

Grote verrassing: Gerwyn Price naar huis

Ook voor Gerwyn Price zit de UK Open er al op. De voormalig wereldkampioen miste vijf matchdarts tegen Martin Schindler, maar verloor in een beslissende leg met 10-9 van de jonge Duitser. Met de uitschakeling van Price én Michael van Gerwen eerder op de avond, liggen er al twee absolute toppers uit.

Grote namen door

Titelverdediger Andrew Gilding zit nog in het toernooi, net als onder anderen Michael Smith, Nathan Aspinall, Luke Littler, Rob Cross, Stephen Bunting, Gary Anderson en de Nederlander Kevin Doets. In de UK Open kan iedereen elke ronde weer opnieuw tegen iedereen loten.