Vingers in de oren: alarm gaat af tijdens wedstrijd Michael Smith op Euro Tour

Het ging zondagavond even helemaal mis tijdens de Euro Tour in München. Terwijl darters Michael Smith en Cameron Menzies tegen elkaar stonden te gooien, ging er ineens een oorverdovend alarm af in de zaal.

Tijdens de German Darts Grand Prix keken beide darters met van pijn vertrokken gezichten op het podium. Menzies deed zelfs zijn vingers in z'n oren, zo vervelend was de zoem van het alarm. Gelukkig voor de darters duurde het vervelende geluid maar kort, maar ook Smith had er zichtbaar last van.

Fans zingen door, Smith wint

De zingende fans lieten zich niet kennen en zongen gewoon door. Ze leken het niet zo te merken als de darters op het podium. Na een kleine onderbreking gooide Smith de leg uit en stormde hij naar een 3-0 voorsprong. Die voorsprong breidde hij even later uit naar een zege op de Schot: 6-4.

Smith staat door de zege bij de laatste zestien in München. Daarin speelt hij maandagmiddag tegen Josh Rock. De Noord-Ier won op zijn beurt weer van de Nederlander Richard Veenstra in de tweede ronde.