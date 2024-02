'Christian Horner urenlang ondervraagd door advocaat in zaak grensoverschrijdend gedrag'

Christian Horner is vrijdag op een geheime locatie urenlang ondervraagd door een advocaat. Het verhoor is onderdeel van een onderzoek dat Red Bull doet naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van de teambaas. Het raceteam is bang dat de zaak de feestelijke onthulling van de nieuwe auto gaat overschaduwen en hoopt dus snel op duidelijk, maar dat lijkt een moeilijk verhaal te worden.

De Telegraaf meldt dat Horner vrijdag door een externe advocaat is verhoord. Dat gebeurde op een geheime locatie in Londen. Het gesprek zou begonnen zijn in de ochtend en pas aan het begin van de avond klaar zijn geweest.

De krant meldt verder dat er intern nogal wat onrust is nadat het nieuws over Horner naar buiten was gekomen. Zo zou de teambaas zelf niet op de hoogte zijn geweest dat het team een onderzoek naar hem gestart was, terwijl Red Bull dit wel al naar buiten toe had gecommuniceerd. Het is dan ook de vraag of er überhaupt nog een werkbare situatie is. De verwachting is overigens niet dat het onderzoek binnen enkele dagen is afgerond.

Presentatie nieuwe auto

Dat is wel een probleem voor het team, want op donderdag 15 februari heeft Red Bull de presentatie van de RB 20 van Max Verstappen en Sergio Perez gepland. Die datum staat al een hele tijd. Een week later staan de testdagen in Bahrein al op het programma, dus veel ruimte om te schuiven is er niet.

Daarom wil Red Bull dat de onderzoekende advocaat vaart maakt en snel tot een conclusie komt. Verschillende media meldden eerder dat Red Bull wil dat het onderzoek helemaal is afgerond voor 15 februari, maar dat lijkt dus erg lastig te worden. Deze vrijdag worden de ondervragingen en verhoren gehouden in de fabriek in het Engelse Milton Keynes.

Horner vervangen?

Tot er een uitspraak is, blijft Horner op zijn plek als teambaas zitten. Mocht de conclusie zijn dat Horner niet meer bij Red Bull kan of mag werken, dan moet het team van Verstappen een paar weken voor de start van het nieuwe Formule 1-seizoen nog op zoek naar een nieuwe teambaas. Onder anderen Mattia Binotto (ex-Ferrari), Otmar Szafnauer (ex-Alpine) en Günther Steiner (ex-Haas) momenteel beschikbaar. Zij hebben al veel 'teambaas-ervaring'. Red Bull kan ook intern naar de invulling kijken. De naam van teammanager Jonathan Wheatley komt dan als eerste naar boven als mogelijke kandidaat.

Grensoverschrijdend gedrag

Horner wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer bij Red Bull. Hij zou ongewenste foto's hebben gestuurd naar een medewerker. Wat er op die foto te zien geweest zou zijn, is onbekend.