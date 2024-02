'Christian Horner moet, ondanks vrijspraak, vrezen voor zijn baan als teambaas bij Red Bull Racing'

Het is nog maar de vraag of Christian Horner dit seizoen de teambaas blijft bij Red Bull Racing. De vijftigjarige Brit werd woensdag door een onafhankelijk onderzoek vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag, maar daarmee is zijn positie nog niet per se gered.

Het doorgaans betrouwbare The Times in Engeland heeft bewijs dat de meningen over Horner de afgelopen weken uiteen liepen. Hoewel hij nog altijd de steun heeft van de hoofdeigenaar van Red Bull, Chalerm Yoovidhya, zijn er andere belangrijke figuren in het energydrank-concern die niet zomaar de steun uitspreken aan Horner.

'De meningen over de teambaas zijn volgens geruchten verdeeld onder belangrijke figuren binnen Red Bull', schrijft The Times. 'Er kan nog steeds een herwaardering plaatsvinden, die door Red Bull Oostenrijk wordt aangezwengeld'. Het is daarmee nog allerminst zeker of Horner nu zomaar mag aanblijven als teambaas. Het zou ook kunnen dat de reputatieschade die het onderzoek, ondanks de vrijspraak, heeft berokkend op het normaal zo correcte Red Bull, tegen Horner wordt gebruikt om hem alsnog op non-actief te zetten.

Zeven wereldtitels

Onder Horners leiding wonnen Red Bull-coureurs liefst zeven wereldtitels: Max Verstappen drie en Sebastian Vettel vier. Met de Nederlander weer in een stoeltje in 2024, hoopt Red Bull wereldtitel nummer vier voor Verstappen binnen te slepen. Of dat met of zonder Horner aan het roer is, moet de komende weken dus nog blijken. In ieder geval is hij er dit weekend bij, als het seizoen begint met de GP van Bahrein.