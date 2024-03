Dit is waarom Ferrari-sensatie Oliver Bearman zakte voor zijn eerste rijexamen

De achttienjarige Oliver Bearman verving afgelopen weekend Carlos Sainz tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Hij rijdt al sinds hij zestien is in de opleiding van Ferrari, maar toch lukte het hem niet om in één keer te slagen voor zijn rijexamen. Zijn rij-instructeur onthult waarom.

Bearman zette zichzelf zaterdag in Saoedi-Arabië goed op de kaart. Hij slaagde erin Lando Norris en Lewis Hamilton achter zich te laten en eindigde op de zevende plek. Ondanks zijn knappe prestaties in de auto slaagde hij de eerste keer niet voor zijn praktijkexamen. Volgens een interview met de rij-instructeur van Bearman in The Sun komt dat door een "slechte reactie bij een verkeerslicht".

Nadat hij de eerste keer zakte voor zijn rijexamen benaderde Bearman een instructeur bij hem in de buurt voor een extra les. "Hij rijdt al sinds hij een kind is", zegt rij-instructeur David Curry. "Maar hij was heel beleefd en wilde gewoon leren hoe hij kon slagen voor zijn examen. Hij stelde veel vragen en kwam heel bescheiden over, een goede jongen."

"We reden in zijn BMW tijdens de les. Ik voelde me helemaal veilig, ondanks dat er geen extra gas- en rempedaal in zat", vervolgt Curry. "Hij was eerder gezakt door een fout bij een verkeerslicht. Ik weet niet zeker of hij door oranje reed, misschien stopte hij niet. Maar het kan ook komen door zijn plaats op de weg voor het stoplicht." Na de extra les lukte het Bearman wel om zijn rijbewijs te halen. Hij slaagde voor zijn praktijkexamen zonder fouten.