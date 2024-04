Ex-fysio van Max Verstappen: 'Hij zal niet zo lang als Fernando Alonso of Lewis Hamilton blijven rijden'

Het nieuwe Formule 1-seizoen is nog niet lang onderweg, maar over de favorietenrol bestaat geen twijfel: Max Verstappen gaat voor zijn vierde wereldtitel op rij. De coureurs met de meeste titels staan op zeven. Brad Scanes, oud-fysiotherapeut van Verstappen, weet nog niet of de Nederlander ook aan dat aantal gaat komen.

Scanes geeft tijdens een gesprek met Sky Sports een inkijkje in het leven van Verstappen en hoe hij bepaalde zaken beleeft. "Hij heeft zoveel andere dingen die hij doet en leuk vindt. Denk aan zijn virtual races bijvoorbeeld. Hij wil andere series en races doen, ook samen met zijn vader."

Scanes verwacht daarom dat Verstappen niet iemand zal zijn die tot zijn pensioen in de Formule 1 te bewonderen zal zijn. "Ik denk niet dat hij zoals Fernando Alonso of Lewis Hamilton voor een langere tijd in de sport zal blijven. Als hij voelt dat hij bereikt heeft wat hij wilde bereiken dan is hij tevreden. Of dat nou gebeurt als hij 29, 30 of 34 jaar oud is, dat is zijn keuze."

Lewis Hamilton heeft nog altijd vreemd gevoel bij titelstrijd met Max Verstappen: 'Maar ik heb er vrede mee' Lewis Hamilton heeft al 48 races op rij niet weten te winnen en er zal een wonder moeten gebeuren om komend weekend Ferrari en Red Bull af te troeven bij de Grand Prix van Japan. De laatste overwinning dateert uit 2021. Hamilton streed toen met Max Verstappen om de wereldtitel en zag in de veelbesproken laatste race van het seizoen de Nederlander er met de winst vandoor gaan. Inmiddels heeft Hamilton daar vrede mee.

Randzaken

Daarnaast is Verstappen ook geen enorme liefhebber van de wereld rondom de Formule 1, zo stelt Scanes. "Het is een gast die graag thuis is met zijn vrienden en familie. Daarnaast houdt hij niet van de randzaken van de sport, bijvoorbeeld de media, de marketing of andere zaken die hij moet doen. Die zaken zullen een talent als hem wegduwen uit de Formule 1."

De druk op de coureurs is, niet alleen door de vele races, erg hoog momenteel. "De meet and greets, het filmen etcetera. Het wordt alleen maar meer. Als je dan toevoegt hoeveel races ze nu moeten rijden, dan gaat dat voor burn-outs zorgen", voorspelt Scanes.