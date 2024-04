Lewis Hamilton heeft nog altijd vreemd gevoel bij titelstrijd met Max Verstappen: 'Maar ik heb er vrede mee'

Lewis Hamilton heeft al 48 races op rij niet weten te winnen en er zal een wonder moeten gebeuren om komend weekend Ferrari en Red Bull af te troeven bij de Grand Prix van Japan. De laatste overwinning dateert uit 2021. Hamilton streed toen met Max Verstappen om de wereldtitel en zag in de veelbesproken laatste race van het seizoen de Nederlander er met de winst vandoor gaan. Inmiddels heeft Hamilton daar vrede mee.

"Ik heb er tegenwoordig vrede mee", vertelt Hamilton tegen GQ. Desondanks is het duidelijk dat hij nog altijd niet vindt dat de ontknoping op een eerlijke manier is verlopen. "Of ik bestolen ben? Dat lijkt me duidelijk. Iedereen kent het verhaal", zegt de Brit in het interview.

De Brit lag in de beslissende race in Abu Dhabi ruim voor, maar werd na een safety car in de laatste ronde ingehaald door Verstappen. De beslissing van wedstrijdleider Michael Masi om de safety car naar binnen te halen, deed veel stof opwaaien. Hamilton heeft nog altijd een vreemd gevoel daarbij: "Als ik de beelden terugzie, voel ik het nog steeds."



Vader hielp hem door moeilijke periode

Toch heeft het hem ook iets heel positiefs opgeleverd. De band met zijn vader is er nóg sterker door geworden: "Wat ik er het meest uithaal, is dat mijn vader daar met mij was. We zijn het hele leven door een rollercoaster van hoogte- en dieptepunten gegaan. Op de dag dat de pijn het heftigst was, was hij daar."

Ferrari

Hamilton stevende in Abu Dhabi op zijn 104e overwinning af, maar die is er nooit gekomen. Mercedes is inmiddels weggezakt, terwijl Verstappen en Red Bull de ene zege aan de andere weten te rijgen.

De start van het huidige seizoen is helemaal een dieptepunt voor de Brit. Hamilton werd zevende in Bahrein, negende in Saoedi-Arabië en viel uit in Australië. Hij staat na drie races op een schamele acht punten en daarmee op de tiende plaats in de WK-stand. Komend weekend hoopt hij in Japan eindelijk een goed resultaat neer te zetten.

Vertrek naar Ferrari

Hamilton is bezig aan zijn twaalfde en laatste seizoen bij Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen verraste vriend en vijand door voor het seizoen aan te kondigen dat hij het team waarmee hij zes wereldtitels pakte, gaat verlaten.

Hamilton rijdt volgend jaar voor Ferrari. Daar wordt hij de vervanger van Carlos Sainz. Het lijkt erop dat hij de goede keuze heeft gemaakt, want de Italianen zijn voorlopig het enige team dat in de buurt weet te komen van Red Bull.