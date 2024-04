Oma van Alex Albon heeft 'nieuwe favoriet' na ontmoeting op vliegveld: 'Mijn droom komt uit'

Lando Norris is deze week afgereisd naar Japan, voor de Grand Prix die daar komende zondag op het programma staat. Op het vliegveld werd de Formule 1-coureur geroepen door de oma van een collega.

De oma van Alex Albon - die een goede vriend is van Norris - riep hem namelijk op het vliegveld. Ze doet er uitgebreid verslag van naar de familie Albon, waarna Alex het later weer deelde op zijn sociale media: "Kijk eens wie ik tegenkwam op het Narita-vliegveld. Ik riep hem en ik zei dat ik Alex' oma was. Dit is een van mijn dromen."

"Laat dit even weten aan Alex, zodat Lando niet denkt dat ik een omaatje ben die zomaar wat zegt om met hem op de foto te kunnen." Albon zelf snapt ook hoe de vork nu in de steel zit: "Oma heeft een nieuwe favoriete coureur, zo lijkt het."

Grandma has a new favourite driver it seems 🥲 pic.twitter.com/EKHdetkJss — Alex Albon (@alex_albon) April 2, 2024

Grand Prix van Japan

Komende zondag staat om 7:00 uur 's ochtends (Nederlandse tijd) de Grand Prix van Japan op het programma. Dat wordt de vierde F1-race van het seizoen. De rest van de tijden voor de Japanse GP vind je hier.