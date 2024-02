Fernando Alsono over overstap Lewis Hamilton: 'Zijn jongensdroom? Twee maanden geleden nog niet'

Fernando Alonso heeft bepaald niet wakker gelegen van de transfer van Lewis Hamilton van Mercedes naar Ferrari. Dat blijkt wel uit de reactie van de Spanjaard bij de presentatie van de nieuwe Aston Martin voor komend seizoen.

"Ik was aan het trainen toen het nieuws naar buiten kwam, dus ik hoorde het pas een dag later", zo quote Motorsport Alonso over de opmerkelijke overstap van Hamilton, die in de hele Formule 1-wereld voor een schok zorgde. "Ik heb me er daarna ook weinig mee bezig gehouden en heb alle ophef gemist."

Alonso en Hamilton waren zeventien jaar geleden ploeggenoten bij McLaren en de twee konden het lang niet altijd goed met elkaar vinden. Die onderlinge wrijving zal vast een rol spelen in de desinteresse van de 42-jarige ex-wereldkampioen.

"Het was waarschijnlijk wel een verrassing, daar ga ik niet over liegen", aldus Alonso. "Niet per se door de overstap zelf. Meer omdat hij vanaf de buitenkant bekeken echt verbonden was met Mercedes en loyaal aan hen was. Dus het was onverwacht. De reden ken ik niet, ik weet niks van het verhaal, heb er ook niet op gelet."

Jongensdroom

Volgens Hamilton komt met de overstap naar de Italiaanse renstal zijn jongensdroom uit, maar daar gelooft Alonso niet in. "Twaalf maanden geleden was het toch nog niet zijn jongensdroom? Of twee maanden geleden? Toen droomde hij nog ergens anders van."

"Maar ik hoop dat hij van de ervaring gaat genieten. Ik denk dat het een heel speciaal team is. Maar het is nog specialer als je wint... Het als even even geleden dat ze echt meededen voor de overwinningen. Misschien kan Lewis net dat extra brengen waardoor ze weer meedoen voor de zeges, want de auto is er goed genoeg voor."

Volgens verschillende berichten is Alonso in beeld om Hamilton bij Mercedes op te volgen in 2025. "Ik heb nog geen contact gehad", beweert hij. "Mijn eerste prioriteit ligt bij Aston Martin. Ik voel me hier thuis en geloof in het project. Stel dat we er niet uitkomen voor contractverlenging, dan zit ik in een bevoorrechte positie. Ik heb vorig jaar laten zien dat ik nog snel ben en van de drie wereldkampioenen op de grid, ben ik de enige die in dat geval beschikbaar is voor 2025.”