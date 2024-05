Tadej Pogacar is 'de angst voor al die gasten' en bewijst: 'Je moet buitenaards zijn om hem te volgen'

Tadej Pogacar kon zaterdag tijdens de eerste etappe niet direct de macht grijpen in de Ronde van Italië, hij zag Jhonatan Narváez naar de overwinning spurten. Toch revancheerde de Sloveen zich de volgende dag door afgetekend de zege te pakken met de beklimming op Oropa. De voorsprong op zijn concurrenten bleef binnen de perken, maar wielerjournalist Thijs Zonneveld zag dat Pogacar met speels gemak over de streep kwam.

In de etappe naar het Heiligdom van Oropa herstelde Pogacar de orde in het algemeen klassement. Hij maakte een getergde indruk door op de slotklim iedereen achter zich te laten, en zo revancheerde Pogacar zich na de teleurstellende openingsrit. Met een voorsprong van 45 seconden op zijn naaste concurrent Geraint Thomas gaat de Sloveen in de roze trui een aantal rustige dagen tegemoet. Thijs Zonneveld zag dat zijn voorsprong vele malen grote had kunnen zijn, zo liet hij weten in de podcastaflevering van In Het Wiel.

Ontketende Tadej Pogacar neemt ondanks valpartij de leiding in Giro d'Italia Tadej Pogacar heeft de tweede etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Een rit die op het lijf was geschreven voor de klassementsrenners, werd meteen een prooi voor dé grote favoriet voor de eindzege. Net voor de slotklim viel de Sloveen zelfs nog even op het asfalt, maar zelfs dat kon hem niet stoppen.

'Je moet buitenaards zijn om Pogacar te kunnen volgen'

Zonneveld zag dat Pogacar gedurende de etappe onverwachte steun kreeg van de ploeg van rozetruidrager Narváez. "Eigenlijk heeft INEOS Grenadiers meegeholpen aan hun eigen ondergang. Het is totaal niet logisch dat ze kilometers op kop van het peloton sleuren. Ze rijden om de roze trui te verdedigen, maar ze begrijpen toch ook wel dat ze Pogacar op deze manier in een zetel naar de overwinning brengen?", is de journalist van mening.

De ploeggenoten van Pogi konden zo hun krachten sparen richting de slotbeklimming, om vervolgens hard op kop te rijden. Daarna was het de beurt aan de kopman die ogenschijnlijk gemakkelijk van iedereen wegsnelde.

Tadej Pogacar versnelde op de Santuario di Oropa met Ben O'Connor in zijn wiel © Getty Images

'Dit is de angst van al die gasten'

Toch was er één iemand die de ontketende Sloveen enige tijd kon volgen. "O'Connor probeerde alles op alles te zetten om Pogacar te volgen. Maar je ziet dat hij daarna helemaal stuk zit. Echt heel tof dat hij probeert om te volgen en zo all-in gaat. Daarna gaat Pogacar weer versnellen en laat hij O'Connor volledig ontploffen", gaat Zonneveld verder. "Dit is de angst van al die gasten. Die durven gewoon niet de aanvallen van Pogacar te pareren."

Ben O'Connor slaat zichzelf voor zijn kop na volgen Tadej Pogacar in Giro: 'Ik was de domste renner in koers' Even leek hij 'the best of the rest te zijn'. Ben O'Connor kon het wiel van Tadej Pogacar houden na een demarrage op de Opora. Of althans, voor even. De Australiër zakte er vervolgens volledig doorheen en baalde na afloop van zijn eigen moedigheid.

De Australiër moest de leider in het algemeen klassement laten rijden en werd even later teruggepakt door de groep met favorieten. Tot overmaat van ramp moest O'Connor vervolgens ook uit deze groep lossen, en komt zijn actie hem duur te staan. "Dit laat zien dat je buitenaards moet zijn om Pogacar te kunnen volgen."

In tegenstelling tot O'Connor kozen andere renners ervoor om zich rustig te houden. "Als je kijkt hoe Thomas reageert op de aanval van Pogacar is dat zoveel slimmer. Hij weet dat hij beter zijn eigen tempo kan rijden, zodat hij niet ontploft. Dan zie je ook dat hij de schade relatief beperkt kan houden."

'In cruise control naar de finish'

Aan de andere kant ziet Zonneveld wel dat Pogacar zijn voorsprong verder had kunnen uitbouwen. "Pogacar gaat eerst honderd procent om een gat te creëren. Daarna rijdt hij op cruise control de rest van de klim richting de finish. Hij gaat precies op zijn drempelpunt rijden dat hij niet verzuurt en kan zo in spaarstand naar de overwinning rijden."

Dit is Tadej Pogacar: wielerfenomeen, bevriend met Van der Poel en relatie met collega-wielrenster Wielerfans kunnen met renners als Pogacar hun geluk niet op. Vrijwel overal waar het wonderkind uit Slovenië aan de start verschijnt, wint hij niet alleen, maar speelt hij ook met de concurrentie. Dit is het verhaal van Pogacar die de beste wielrenner ooit wil worden.

"Hij gaat alleen nog maar beter worden deze Giro. Ik zie zelfs nog wat vetjes op zijn gezicht, dus die gaat naar een betere vorm groeien de aankomende dagen", voorziet Zonneveld. De tactiek om volle bak de concurrentie te lossen, en vervolgens het gat te consolideren naar de finish gaan we vaker zien deze weken. "Het lijkt soms net Formule 1 met Max Verstappen. Je weet eigenlijk al van te voren dat hij gaat winnen."

Check hier het etappeschema, de uitslagen en klassementen van de Giro d'Italia 2024.