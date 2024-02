George Russell ondanks twaalfde tijd tevreden na eerste testdag: 'Goede basis gelegd'

George Russell zette woensdag bij de eerste testdag van de Formule 1 de twaalfde tijd neer in zijn Mercedes. Nu zeggen de tijden niet veel over de daadwerkelijke verhoudingen tussen de auto's, maar toch was het gat met de snelste tijd van Max Verstappen wel erg groot. Desondanks had Russell een goed gevoel na afloop.

Russell was samen met Max Verstappen de enige coureur die zowel de ochtend als middagsessie voor zijn rekening nam en hij was niet ontevreden tegen Motorsport.com: "Deze auto voelt beter om in te rijden dan die van vorig jaar. Meteen vanaf het begin voelde het alsof we een goede basis hebben gelegd. We hebben veel rondjes gereden en veel data verzameld."

De Brit reed over de hele dag 121 rondes. Zijn snelste tijd was liefst 2,7 seconden langzamer dan de beste ronde van Verstappen in zijn Red Bull, maar daar maakt Russell zich geen zorgen om: "Het ging er vandaag om de auto te leren kennen en niet om snel te zijn."

Max Verstappen veruit de snelste op dag één van de testweek: 'Verrast hoe snel deze auto is' Max Verstappen was vandaag tijdens de eerste testdag richting het nieuwe Formule 1-seizoen direct te bewonderen op het Bahrain International Circuit. De verrichtingen van de drievoudig wereldkampioen in zijn nieuwe RB20 waren via ons liveblog op de voet te volgen. Lees hieronder alles terug, inclusief de reactie van Verstappen.

Afwachten

Mercedes domineerde de sport jarenlang, maar had het de laatste twee seizoenen erg lastig. Hoewel de auto beter aanvoelt durft Russell nog niets te zeggen over de daadwerkelijke snelheid: "We gaan volgende week pas zien waar we staan ten opzichte van de andere teams." Het Formule 1-seizoen gaat op zaterdag 2 maart van start met de Grand Prix van Bahrein.



Eerst rijden de teams nog twee dagen op het circuit in Bahrein om te testen. Russell hoeft pas vrijdagmiddag terug te komen, want Lewis Hamilton neemt de donderdag voor zijn rekening en stapt ook vrijdagochtend in de auto. Het is het laatste jaar van de zevenvoudig wereldkampioen bij Mercedes. Hij maakt na dit seizoen de sensationele overstap naar Ferrari.