LIVE Formule 1 | Max Verstappen test in Bahrein zijn nieuwe RB20

Max Verstappen is vandaag tijdens de eerste testdag richting het nieuwe Formule 1-direct te bewonderen op het Bahrain International Circuit. De verrichtingen van de drievoudig wereldkampioen in zijn nieuwe RB20 zijn via ons liveblog op de voet te volgen.

09:12 uur: Nieuwe namen en nieuwe logo's

Er zijn een aantal teams met een nieuwe naam en een nieuw logo. Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo rijden nu voor Visa Cash App RB, kortweg RB (of Racing Bulls). Vorig jaar reden zij nog voor AlphaTauri. Stake F1 is de nieuwe naam voor Alfa Romeo Sauber. Omdat Sauber nog steeds in het team zit, kan dit team ook 'Sauber' worden genoemd.

08:56 uur: Update van de snelste tijden

We zijn inmiddels een uur onderweg en Charles Leclerc (Ferrari) heeft momenteel de snelste tijd neergezet: 1:33.658. Dat is een fractie sneller dan Fernando Alonso was in zijn Aston Martin. Max Verstappen (Red Bull) is zo'n twee seconden langzamer. Maar het zegt natuurlijk niks. Zo is bijvoorbeeld niet duidelijk hoeveel benzine de teams in de auto hebben (en hoe zwaar de auto dus is).

08:42 uur: Wat doen die ijzerwerken op de auto's?

Die hekwerken op de Formule 1-auto's meten hoe de lucht langs de auto stroomt. De auto-ontwerpers bedenken allerlei snufjes om de auto zo aerodynamisch mogelijk te maken en met die hekken wordt getest of de lucht inderdaad optimaal langs de auto gaat.

08:34 uur: Max Verstappen knalt z'n eerste rondjes

De Nederlander had al een (lage) tijd op het bord staan, maar is nu bezig met zijn eerste échte rondjes. Het 'ijzer' is ook van zijn auto af.

08:22 uur: Eerste tijden op het bord

Fernando Alonso heeft na de eerste twintig minuten de snelste tijd: 1:34.334. Ter vergelijking: de snelste tijd tijdens de kwalificatie in 2023 was van Max Verstappen: 1:29.708. Guanyu Zhou reed de snelste ronde tijdens de race: 1:33.996. Alonso heeft nu nog wel allemaal extra ijzer op zijn auto.

08:12 uur: Christian Horner is aanwezig bij Red Bull

Een klein statement van Christian Horner: de teambaas is gewoon aanwezig bij Red Bull. Hij werd de afgelopen periode in verband gebracht met grensoverschrijdend gedrag. Horner ontkent al het nieuws en zou zelfs een rechtszaak aanspannen tegen De Telegraaf.

08:10 uur: Deze coureurs komen woensdagochtend in actie

De woensdagochtend duurt van 08:00 uur tot en met 12:00 uur, waarna er een middagpauze volgt. Deze coureurs zien we woensdagochtend in actie: Max Verstappen, George Russell, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Alexander Albon, Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas en Kevin Magnussen.

08:00 uur: Mini-uitleg over de testdagen

Op woensdag, donderdag en vrijdag worden de nieuwe Formule 1-auto's getest. De teams krijgen zo de kans om te kijken wat er nog misgaat in de auto en dit nog aan te passen voor de eerste race. De Grand Prix van Bahrein staat op zaterdag 2 maart op het programma. Bahrein is ook de locatie van de testdagen.

07:55 uur: Max Verstappen komt direct in actie

Max Verstappen komt op woensdag direct de hele dag de baan op. Hij test de Red Bull op de hele woensdag én op donderdagmiddag. Sergio Pérez zit op donderdagochtend en de gehele vrijdag in de auto.