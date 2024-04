GP China | Bizarre branden zitten F1-coureurs opnieuw dwars op eerste dag: 'Ik zie weer vuur in bocht vijf'

Een brand net naast het circuit heeft tijdens de eerste en enige vrije training voor de Grand Prix van China voor een bijzondere rode vlag gezorgd. Na een kwartiertje vloog er plots een stukje gras naast het circuit in brand. Tijdens de kwalificatie voor de sprintrace ging het vervolgens weer mis.

Alle coureurs moesten tijdens VT1 vanwege de rode vlag meteen van de baan af en terug naar de pitstraat. Hoe het vuur precies kon ontstaan, is niet duidelijk. Gelukkig werd het vuur snel gedoofd en kon kort daarna iedereen zijn training vervolgen.

Dat was nodig ook, want vanwege het sprintweekend is er maar één vrije training dit weekend. Iedereen heeft dus maar weinig tijd om de baan, die voor het eerst sinds 2019 weer op de F1-kalender staat, onder de knie te krijgen.

Ook brand tijdens kwalificatie

Tijdens de kwalificatie voor de sprintrace ging het later op vrijdag opnieuw mis. Aan het einde van het eerste deel ontstond op dezelfde plek een brandje. "Ik zie weer vuur in bocht vijf, op dezelfde plek als vanmorgen", liet Ferrari's Charles Leclerc over de radio weten. En dat terwijl het regende.

De oorzaak werd vanmorgen gezocht bij vonken die van de auto's vlogen op het moment dat metaal in aanraking kwam met het asfalt. Dat in combinatie met de harde wind, zou voor het vuur hebben gezorgd.

Stroll verrast met snelste tijd

De snelste tijd tijdens de vrije training werd uiteindelijk verreden door Lance Stroll. Hij verraste in zijn Aston Martin en was drie tiende sneller dan Oscar Piastri: 1:36,302. De Red Bulls van Max Verstappen (derde) en Sergio Pérez (vierde) zaten vlak achter de McLaren van Piastri.

De Grand Prix van China heeft dit seizoen de primeur van de eerste sprintrace. De Formule 1 heeft het format van de sprintraces veranderd ten opzichte van vorig seizoen. Lando Norris mag van de eerste plaats vertrekken. Verstappen kwam in een kletsnatte kwalificatie niet verder dan P4.

Aangepast vanwege kritiek

Het 'sprintraceformat' werd vorig seizoen aangepast vanwege kritiek over de opzet. Voor dit jaar betekent het in elk geval dat er op vrijdag een eerste vrije training is, die een paar uur later gevolgd wordt door de kwalificatie voor de sprintrace.

Op zaterdag beginnen de coureurs met de sprintrace. Later op de dag is de kwalificatie van de 'echte' race op zondag. Coureurs krijgen op vrijdag dus maar één vrije training om te baan te verkennen en te oefenen voor de sprintrace. VT2 en VT3 worden dus niet verreden. Het verschil met de jaren hiervoor: de kwalificatie voor de race op zondag vindt nu op zaterdag na de sprintrace plaats. Eerder was de kwalificatie voor de race op vrijdag.