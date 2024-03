Lewis Hamilton noemt Susie Wolff moedig: 'Mensen worden vaak het zwijgen opgelegd'

Lewis Hamilton staat pal achter Susie Wolff en haar gang naar de rechter. De vrouw van zijn teambaas Toto Wolff klaagt de autosportfederatie FIA aan. Hamilton hoopt op meer transparantie in de autosportwereld. "Mensen worden vaak het zwijgen opgelegd."

De zevenvoudig wereldkampioen is "ongelooflijk trots" op Wolff. Hij noemt haar een moedige vrouw. Ook volgens Hamilton is er namelijk een gebrek aan verantwoordelijkheid binnen de autosport en specifiek binnen de FIA. "Er gebeuren dingen achter gesloten deuren. Er is geen transparantie, er wordt geen verantwoording afgelegd. Dat hebben we wel nodig."

Wolff kwam vorig jaar in opspraak samen met haar echtgenote Toto Wolff, de teambaas van het Formule 1-team van Mercedes. De FIA deed onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling van het echtpaar, omdat Susie Wolff vertrouwelijke informatie zou hebben gelekt. Al snel staakte de FIA het onderzoek omdat alle teams in de Formule 1 het echtpaar steunden en ontkenden dat er klachten waren ingediend.

Voor Wolff is dat niet genoeg. "Er is nog steeds geen sprake van enige transparantie of verantwoordelijkheid bij de FIA en haar personeel in deze kwestie", lichtte ze haar besluit toe.