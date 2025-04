Max Verstappen ineens weer hoopvol na dramatisch weekend: 'Vergelijkbaar met Japan'

Zo gefrustreerd als Max Verstappen was na de GP van Bahrein, zo hoopvol is de Nederlander nu gestemd voor de GP van Saoedi-Arabië van komend weekend. De viervoudig wereldkampioen durft zich zelfs alweer uit te spreken over een kans op de overwinning.

Verstappen verwacht zondag bij de GP van Saudi-Arabië beter te presteren dan tijdens zijn laatste race in Bahrein. De 27-jarige Nederlander laat in een persbericht van zijn team Red Bull Racing weten dat hij op het stratencircuit in Jeddah hoopt op een vergelijkbare prestatie als bij de race in Japan. Verstappen won de GP van Suzuka. Het was zijn enige zege tot nu toe dit seizoen.

'Moeilijk weekend'

Verstappen kijkt teleurgesteld terug op de GP van Bahrein waar hij als zesde eindigde. "Bahrein was een moeilijk weekend. Het ging niet echt zoals we wilden. We hadden wat problemen en we hebben nog veel werk te doen aan de auto om te komen waar we moeten zijn", aldus Verstappen.

'Vergelijkbaar met Japan'

Volgens hem is Jeddah Red Bull beter gezind. "Jeddah is een echt snel semi-stratencircuit, dat leuk is om te rijden. Normaal gesproken is er minder slijtage aan de banden. Hopelijk kunnen we meer tempo vinden en een prestatie neerzetten die vergelijkbaar is met die in Japan."

Red Bull Racing in Bahrein

Verstappen heeft in Saoedi-Arabië in ieder geval weer wat perspectief nodig van zijn team. Niet alleen de auto is gebrekkig, ook Red Bull zelf was in Bahrein uit vorm. Zo mislukten allebei de pitstops van de Nederland en leverde dat uiteindelijk een waardeloze race en matige klassering (P6) op. Teamgenoot Yuki Tsunoda is inmiddels, net als zijn voorganger Liam Lawson, ook twee races onderweg. Hij pakte in Bahrein met P9 zijn eerste twee punten namens Red Bull Racing. Lawson staat nog altijd op 0.