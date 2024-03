Max Verstappen maakt indruk op Liam Lawson: 'Hij heeft zo veel vertrouwen in zijn auto'

Max Verstappen is dit nieuwe Formule 1-seizoen ijzersterk begonnen. Zowel de Grand Prix van Bahrein als van Saoedi-Arabië was een prooi voor de wereldkampioen. Liam Lawson mag dit seizoen dan geen zitje op de F1-grid hebben, toch krijgt hij alles mee wat er bij Red Bull en Visa Cash App RB gebeurt. En de dingen die hij daar meekrijgt zijn op zijn zachts gezegd indrukwekkend te noemen.

Lawson is als reservecoureur van Red Bull en Visa Cash App RB te gast in de Sky Sports F1-podcast. Tijdens de podcast werd er met veel lof gesproken over het indrukwekkende debuut van Oliver Bearman voor Ferrari. Verder wordt de sterke seizoenstart van Verstappen en Red Bull besproken.

Lovende woorden van Max Verstappen over F1-debutant Oliver Bearman Max Verstappen was na afloop van de GP van Saoedi-Arabië enthousiast over Oliver Bearman. De rookie verving bij Ferrari de zieke Carlos Sainz en eindigde als zevende op het circuit van Jeddah. "Dat was fantastisch", jubelde Verstappen na afloop.

Veel zelfvertrouwen

De reservecoureur wordt gevraagd hoe het mogelijk is dat Verstappen opnieuw een klasse apart is ten opzichte van zijn concurrenten en teamgenoot Sergio Pérez. Uit het antwoordt van de coureur wordt duidelijk dat hij onder de indruk is van de drievoudig wereldkampioen. "Het belangrijkste aspect is het zelfvertrouwen en vooral het vertrouwen wat hij met die auto heeft. Dat is hoger dan wiens vertrouwen met welke auto dan ook."

Max Verstappen op de limiet tijdens kwalificatie van GP van Soedi Arabië © Pro Shots

Vervolgens vergelijkt hij de situatie met Lewis Hamilton, die het op dit moment lastig heeft en met weinig vertrouwen in de auto zit. "Kijk naar Lewis, die is duidelijk niet 100 procent tevreden met die auto. Je kan je voorstellen dat elke keer dat hij een kwalificatierun begint, hij niet helemaal zeker weet wat zijn auto onder hem gaat doen."

Verstappen rijdt op de limiet

De 22-jarige coureur ziet dat de zaken bij Red Bull beter op orde zijn. "In het geval van Max doet de auto precies wat hij wil, hij is er zo vertrouwd mee. Het beste voorbeeld daarvan is zijn kwalificatieronde in Jeddah."

Lawson analyseert de ronde waar Verstappen pole position mee behaalde en erkent de klasse van de Nederlander. "Hij mist geen enkele apex en komt elke keer zo dicht bij de muur. Echt zó dichtbij. Ik ben er zelfs vrij zeker van dat hij de muur aan de binnenkant van bocht vier raakte. Het is extreem moeilijk om zo precies te zijn."

Bekijk hier de waanzinnige pole ronde van Max Verstappen bij GP Saoedi-Arabië Max Verstappen pakte in een baanrecord pole position voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië: 1:27,472. Bekijk hierboven het de geweldige ronde van Verstappen nog eens rustig terug.

Verstappen heeft met Red Bull duidelijk de toon gezet door met grote voorsprong het constructeurskampioenschap te leiden voor concurrent Ferrari. Of Red Bull en Verstappen nog te achterhalen zijn? Bij die vraag verschijnt er bij Lawson een stiekeme lach, die de concurrentie niet veel hoop geeft het resterende seizoen.