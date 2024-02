Max Verstappen moet bij Red Bull plaatsmaken voor Sergio Pérez

Max Verstappen zou eigenlijk donderdagmiddag weer in de Red Bull plaatsnemen bij de testdagen, maar dat feestje gaat niet door. De Nederlandse Formule 1-coureur is vrijdagmiddag pas weer te zien op het circuit van Bahrein.

Verstappen reed woensdag de hele dag, waarna Sergio Pérez donderdagochtend eindelijk in die Red Bull mocht oefenen. Dat kwam er bijna niet van: de auto stond veel stil in de pitbox en de sessie werd vervroegd afgevlagd. Pérez kwam maar tot twintig ronden.

Omdat de sessie eerder werd afgevlagd, besloot de F1 om de middagsessie vijf uur (in plaats van vier uur) te laten duren. Het was voor Pérez dus wel noodzakelijk om 's middags toch weer in te stappen. Twee uur oefenen in twee dagen is simpelweg niet genoeg.

Vrijdag krijgt Pérez weer de ochtendsessie, waarna Verstappen in de middag in actie komt om de testperiode af te sluiten.

Grand Prix van Bahrein

De eerste race van het seizoen is op zaterdag 2 maart, ook in Bahrein. In de twee dagen daarvoor staan de vrije trainingen en de kwalificatie op het programma. Waarom de Grand Prix van Bahrein op een zaterdag is, lees je hier.