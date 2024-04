Max Verstappen neemt straks afscheid van Honda-motor: 'Zal altijd fan blijven'

Drievoudig wereldkampioen Max Verstappen neemt in 2026 afscheid van motorleverancier Honda. De Japanse fabrikant gaat dan een nieuwe samenwerking aan met Aston Martin. Verstappen is Honda dankbaar voor het werk dat ze de afgelopen jaren hebben geleverd: "Onze relatie is altijd heel erg goed geweest met momenten die we nooit vergeten."

Honda kwam na een moeizame periode met McLaren bij Red Bull terecht. "Het eerste podium met Honda was voor mij bijzonder om mee te maken, om na moeilijke jaren de blijdschap op alle gezichten te zien", zei Max Verstappen tegen Motorsport.com. "Daarna kwam natuurlijk de eerste overwinning en het eerste kampioenschap." Inmiddels weet het bedrijf als de beste F1-motoren te bouwen. Verstappen - nu drievoudig kampioen - heeft al zijn titels gewonnen met een Honda-krachtbron achterin.

Red Bull gaat vanaf 2026 verder met Ford, terwijl Honda uit het niets besloot zich tóch langer aan de Formule 1 te verbinden. Vorig jaar werd bekend dat de Japanners met Aston Martin in zee zijn gegaan. Toch heeft Max Verstappen het merk in zijn hart gesloten. "Ik zal altijd een Honda-fan blijven. Onze relatie is altijd heel erg goed geweest met momenten die we nooit vergeten."

Toekomst met Honda

Honda-topman Koji Watanabe heeft al geroepen dat hij Verstappen graag na 2026 nog van een motor wil voorzien. Daarvoor zal de Nederlander echt een transfer moeten maken. Zijn huidige contract met Red Bull loopt nog tot en met 2028. Daarna is natuurlijk van alles mogelijk. "Het hoeft niet per se 2026 te zijn hè?", reageerde hij. "Maar ik moet eerst kijken of ik daarna überhaupt door wil. Dat is het belangrijkste."

Sommige experts roepen Verstappen op om nu al aan een transfer te denken. Zo vreest Sky Sports analist Martin Brundle dat Red Bull niet de kennis in huis heeft om samen met Ford een goede motor te kunnen bouwen. Ook Robert Doornbos denkt dat de Nederlander eens met andere teams moet gaan praten.