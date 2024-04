Meevaller Lewis Hamilton voor GP China: bekendste grindbak ter wereld bestaat niet meer

Het is een moment dat bijna alle Formule 1-fans zich nog wel kunnen herinneren. Lewis Hamilton is in 2007 tijdens de Grand Prix van China hard op weg om in zijn debuutjaar meteen wereldkampioen te worden, maar kwam bij het inrijden van de pitstraat vast te staan in de grindbak. Dat zal hem komend weekend niet gebeuren.

Het moment van Hamilton zorgde ervoor dat de grindbak misschien wel de beroemdste ter wereld werd. De Brit kwam niet meer weg en na een teleurstellende race een week later in Brazilië vergooide hij zijn titel alsnog. De Finse Ferrari-coureur Kimi Räikkönen maakte in de laatste twee races een enorme achterstand goed en pakte daarmee de wereldtitel in 2007.

De Formule 1 keert komend weekend na vijf jaar afwezigheid terug in China en dus zijn er wel wat dingen veranderd. Het opvallendste is dus dat de befaamde grindbak is verdwenen. Hamilton hoeft komend weekend dus niet bang te zijn als hij de pitstraat inrijdt.

China 2007: Lewis Hamilton verspeelt de wereldtitel bij het ingaan van de pitstraat... 😯



Inhalen ook niet meer mogelijk

De inmiddels gestopte Sebastian Vettel zorgde jaren later ook voor een opmerkelijk moment op dat gedeelte van het circuit. De Duitser haalde tot verbazing van zijn collega's een aantal auto's in bij het inrijden van de pit. Het bleek echter dat Vettel gewoon een stuk beter op de hoogte was van de regels dan zijn medecoureurs, want dat is gewoon toegestaan.

Toch is het dit jaar ook niet meer mogelijk om dat te doen, want er is er zijn dikke witte strepen getrokken naast het asfalt. Dat betekent dat coureurs een straf kunnen verwachten als ze wel inhalen op die plek.

Sprintweekend

De coureurs keren voor het eerst sinds 2019 terug in China en mogen ook meteen flink aan de bak. Het is namelijk het eerste sprintweekend van het jaar. Op vrijdag staat de eerste vrije training op het programma en later op de dag rijden ze de kwalificatie voor de sprintrace.

Op zaterdag mogen Max Verstappen en zijn negentien collega's eerst de sprintrace rijden en daarna is het tijd voor de kwalificatie voor de normale Grand Prix. Die wordt zondag gereden.