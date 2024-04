Lewis Hamilton snauwt naar pers na slechtste seizoensstart ooit: 'Ik hoef niks te rechtvaardigen'

Lewis Hamilton wil dit weekend afrekenen met de slechtste seizoensstart in zijn Formule 1-geschiedenis. Slechts 10 punten uit vier races zorgt voor een hoop chagrijn bij de zevenvoudig wereldkampioen. En dat reageert hij af op de media.

Begin februari maakte Hamilton bekend in 2025 Mercedes in te ruilen voor Ferrari. Een schok ging door de Formule 1. Nu het seizoen ruim een maand oud is en Ferrari er stukken beter uitziet dan Mercedes komen de verhalen dat Hamilton is overgestapt vanwege het krachtsverschil. Niets van waar, oordeelt de hoofdpersoon zelf. "Ik heb niet het gevoel dat ik mijn beslissing moet rechtvaardigen", zei hij donderdag bij een persmoment in China.

"Ik weet wat goed voor mij was, en dat is niet veranderd sinds het moment dat ik de beslissing nam. Er is geen moment geweest dat ik daar aan twijfelde (aan zijn keuze, red.) en ik laat me niet beïnvloeden door de opmerkingen van anderen", snauwde hij. "Zelfs vandaag de dag zijn er nog steeds mensen die onzin praten en dat zal de rest van het jaar zo blijven. En ik zal gewoon moeten doen wat ik de vorige keer deed", aldus Hamilton, die verder zegt dat alleen hij kan weten wat goed voor hem is. "Het wordt een spannende tijd voor mij."

Door tot diep in de 40

Hamilton viert zijn 40e verjaardag al voordat hij volgend jaar in Melbourne zijn debuut maakt voor Ferrari. "Ik ga racen tot ver in de veertig, dus ja, het is geen kortetermijnzaak", vertelde hij. Hamilton was dan ook blij met de contractverlenging van Fernando Alonso, die tot eind 2026 bij tekende bij Aston Martin. "Ik hoop dat hij ook nog een tijdje doorgaat."

Grand Prix van China

In Shanghai bij de Grand Prix van China zijn er op twee manieren punten te verdienen voor Hamilton. Op zaterdag is er namelijk ook een sprintrace. Een dag later is de hoofdrace.