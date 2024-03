'Red Bull kijkt naar deze twee coureurs voor F1-zitje in 2025'

Red Bull heeft de zaken dit Formule 1-seizoen opnieuw goed oporde, en staat momenteel aan de leiding van het kampioenschap. Toch kijkt het team alweer vooruit naar het coureurskoppel voor het seizoen van 2025. Sergio Perez zijn contract loopt af en de toekomst van Max Verstappen is vanwege de spanningen rondom Christian Horner niet zeker. Dat zorgt ervoor dat deze twee coureurs in beeld zijn voor een stoeltje bij het team uit Milton Keynes.

De combinatie tussen Verstappen en Red Bull oogt dit seizoen opnieuw ijzersterk, al lijken er langzaam scheurtjes te komen in de samenwerking tussen beide partijen. Al langere tijd gaan er geruchten rond dat Verstappen een overstap naar Mercedes kan maken vanwege alle onrust bij het team.

Op dominante wijze won Verstappen de eerste twee races, maar de Nederlander viel in Australië al vroeg uit door remproblemen. Bovendien kwam teamgenoot Perez niet verder dan een vijfde plaats. Red Bull is daardoor genoodzaakt om richting volgend seizoen te onderzoeken welke coureurs beschikbaar zijn.

Sainz kan rekenen op interesse na overwinning in Australië

Vanaf de start ondervond Verstappen al problemen aan zijn RB20. Carlos Sainz kon gretig gebruikmaken van de problemen van de wereldkampioen door hem in de tweede ronde in te halen. Na de uitvalbeurt van Verstappen soleerde Sainz naar een knappe overwinning in Australië.

Zelfs zonder remproblemen had de Nederlander een zware kluif gehad aan de Ferrari-coureur, die bezig is aan een sterk seizoen. De Spanjaard moet de gehele paddock overtuigen van zijn kwaliteiten nadat duidelijk werd dat zijn zitje bij Ferrari volgend seizoen wordt ingenomen door Lewis Hamilton.

Na de overwinning van de 29-jarige Spanjaard kwam de vraag of Red Bull in Sainz een coureur ziet voor 2025, waarop Horner antwoordde: "Op basis van zo'n prestatie, kun je geen enkele mogelijkheid uitsluiten."

Horner is fan van Alonso

Naast de goed presterende Sainz is er nog een Spanjaard die zomaar eens een stoeltje bij Red Bull kan bemachtigen. Oud-F1-coureur Ralf Schumacher vertelt tegenover Motorsport.com dat hij op basis van eigen informatie stelt dat Fernando Alonso in beeld is bij Red Bull voor 2025. Dat zou dan als vervanger van Perez of Verstappen kunnen zijn.

Schumacher laat weten dat het team vrij verdeeld is en dat Max denkt aan alternatieven buiten de deur. Maar de Duitser ziet dat niet alleen Verstappen aan een alternatief denkt. "Ook Red Bull denkt aan een alternatief. Horner is sinds 2013 al fan geweest van Fernando Alonso", laat Schumacher weten tegenover de Duitse tak van Sky Sports.

"Er schijnen al plannen klaar te liggen om Alonso een zitje te bieden als Verstappen het team verlaat. De Spanjaard heeft aangegeven dat hij erover nadenkt. Fernando wil natuurlijk een auto waarin hij kan winnen", zegt Schumacher. Bovendien is Alonso een goed alternatief voor Perez denkt de Duitse analist. "Voor Red Bull is het van belang dat zij ervaren mensen hebben als zij willen winnen."