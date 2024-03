Stoelendans bij Visa Cash App RB? 'Daniel Ricciardo krijgt ultimatum, Liam Lawson staat klaar als vervanger'

Daniel Ricciardo is wellicht bezig aan zijn laatste races bij Visa Cash App RB. De Australiër maakt dit seizoen nog maar weinig indruk en bij de renstal lijken ze genoeg van hem gezien te hebben. Liam Lawson zou klaarstaan om hem te vervangen.

Volgens NZ Herald zou adviseur Helmut Marko bij de opleidingsploeg van Red Bull een ultimatum hebben neergelegd: wanneer Ricciardo zich tijdens de races van Japan en China niet verbetert, dan schuift Lawson door naar zijn plek.

Daniel Ricciardo

In de drie races van dit seizoen reed Ricciardo nog niet in de punten. Hij werd dertiende tijdens de eerste race en in Saoedi-Arabië werd hij zelfs zestiende. In zijn thuisrace in Australië kon de oud-coureur van Red Bull ook geen potten breken: hij eindigde op een twaalfde plaats.

Lawson als vervanger

Tijdens het vorige seizoen in de Formule 1 reed Lawson al een aantal keer als vervanger van Ricciardo. De jonge Nieuw-Zeelander verving de Australiër bij toenmalig Alpha Tauri wegens een blessure aan zijn hand.

In totaal reed de 22-jarige Lawson vijf races in de Formule 1. Bij zijn debuut op circuit Zandvoort werd hij dertiende. Op Monza werd hij elfde, waarna hij in Singapore zijn beste resultaat behaalde: Lawson eindigde als negende en pakte zo punten voor zijn team. Tijdens zijn tot nu toe twee laatste races in de Formule 1 werd de Nieuw-Zeelander elfde en zestiende.

Lawson naast Verstappen?

Bij het Nieuw-Zeelandse medium schrijven ze dat in Lawson ook een potentiële Red Bull-coureur wordt gezien. Met het aflopen van het contract van Sergio Pérez bij de renstal komt er wellicht een plaatje vrij. Lawson, die een favoriet is van adviseur Helmut Marko, zou tot de gegadigden behoren om die plek in te nemen. Of dat naast Max Verstappen is, is nog maar de vraag. De wereldkampioen lijkt op zijn plek te zitten bij Red Bull, maar wegens de commotie de laatste tijd rondom de renstal gaan er ook geruchten van een vertrek van de Nederlander.