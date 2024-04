Sport kijken wordt opnieuw duurder: Viaplay gooit prijzen weer omhoog

Streamingsdienst Viaplay heeft in een mail aan abonnees laten weten dat de prijzen opnieuw omhoog gaan. Sportliefhebbers die graag naar voetbal, darts en Formule 1 kijken zullen maandelijks twee euro meer moeten gaan betalen. De prijsverhoging gaat vanaf 22 mei in.

Viaplay startte in maart 2022 met het uitzenden van sport in Nederland. Toen betaalden abonnees slechts 9,99 euro per maand. Later werden de prijzen met vier euro verhoogd en in het najaar volgde de volgende prijsstijging naar 15,99 euro.

De streamingsdienst heeft donderdag een mail gestuurd dat de maandabonnementen vanaf 22 mei verhoogd gaan worden naar 17,99 euro per maand. Dat is dus acht euro duurder dan toen de dienst in Nederland begon.

Goedkoper jaarabonnement

In eerste instantie konden mensen ook nog een jaarabonnement afsluiten. Dat was goedkoper dan maandelijks betalen. Voor een jaar Viaplay betaalden klanten bij een speciale actie in juni 2023 nog 99 euro. , maar enkele maanden later besloot de streamingsdienst om de jaarabonnementen in de ban te doen. Sindsdien is het enkel mogelijk om maandelijks te betalen.

Formule 1-rechten

Viaplay heeft tot en met het einde van dit jaar de rechten in handen voor de Formule 1, maar het is nog de vraag of de streamingsdienst die kan behouden. De afgelopen maanden zijn er veel geruchten over de wereld ingeslingerd, maar het is nog altijd niet officieel bekendgemaakt waar de sport vanaf volgend jaar te bekijken is. Ook Ziggo, dat eerder al de Formule 1 uitzond, zou de rechten binnen willen halen.

Het lijkt er wel sterk op dat de Zweedse streamingsdienst de komende vijf jaar de Formule 1 mag blijven uitzenden. De Telegraaf wist donderdag te melden dat de zender een nieuwe overeenkomst met de sport heeft gesloten. Dat zou betekenen dat de Formule 1-races tot en met 2029 bij Viaplay te bekijken zijn.

'Viaplay betaalt 45 miljoen per jaar voor rechten Formule 1: Max Verstappen nog jarenlang te zien op streamingsdienst' Formule 1 blijft de komende jaren nog te zien bij Viaplay. Volgens De Telegraaf heeft de Scandinavische streamingsdienst een nieuwe deal gesloten. Jaarlijks betaalt Viaplay waarschijnlijk 45 miljoen euro voor de rechten, waardoor het tot 2029 is verzekerd van Formule 1.

Viaplay TV

De streamingsdienst heeft op dit moment niet alleen de rechten voor de Formule 1 in handen. Viaplay ook de rechten voor de dartstoernooien van de PDC en zendt voetbalwedstrijden uit de Duitse Bundesliga en de Engelse Premier League uit.

Viaplay sloot begin deze maand nog een deal met Talpa waardoor er ook regelmatig op een open kanaal sport kan worden uitgezonden. Het tv-kanaal SBS9 is daarvoor omgedoopt tot Viaplay TV.