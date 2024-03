Video | Max Verstappen overleeft tot eigen verbazing megacrash tijdens simrace: 'Wow, wat?!'

Max Verstappen brengt naast zijn drukke agenda van de Formule 1 veel tijd door met het rijden van online races met Team Redline. De wereldkampioen was dit weekend opnieuw actief op een Twitch livestream waar hij zijn voortreffelijke reactievermogen liet zien. Het leverde spectaculaire beelden op met een daaropvolgende reactie van de Nederlander.

Je zou denken dat Verstappen dankzij de overvolle F1-agenda genoeg uren achter het stuur zit. Maar niets is minder waar, de Nederlander heeft een veel bredere interesse op racegebied. Zo steekt hij zijn interesse voor het endurance racen niet onder stoelen of banken, bovendien is hij vaak actief tijdens simraces met Team Redline. Doordat de F1-coureurs een week rust hadden was Verstappen uiteraard weer te vinden in zijn racesimulator en nam hij deel aan een online race.

Megacrash

De drievoudig-wereldkampioen zag bij de rollende racestart letterlijk van alles op zich afkomen. Voor hem ging het helemaal mis en vlogen de brokstukken en auto's over de baan. Terwijl de Limburger op knappe wijze de een na de andere auto weet te omzeilen spreekt het gezicht van Verstappen boekdelen.

"Wow, wat?!", reageert Verstappen vol verbazing. "Oh mijn godd, je had mij moeten zien! We moeten de herhaling zien, dit was ongelofelijk", vertelt de Nederlander vol ongeloof tegen zijn teamgenoot. Bekijk hieronder zelf de chaotische start en de waanzinnige reflexen van de wereldkampioen.