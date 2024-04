WK-stand Formule 1 na sprintrace Grand Prix van China: Max Verstappen loopt verder uit

Max Verstappen deed na een DNF in Australië weer waar hij goed in is: winnen. De drievoudig wereldkampioen Formule 1 won de Grand Prix van Japan en breidde daarmee zijn voorsprong uit in het wereldkampioenschap. Komende zondag staat de race in China op het programma. Omdat hij zaterdag de sprintrace won, breidde hij zijn voorsprong in China al voor de race wat uit.

Het leek na de één-tweetjes van Red Bull in Bahrein en Saoedi-Arabië een eentonig seizoen te worden in de Formule 1. Maar na de Grand Prix van Australië, de derde race van 2024, is de spanning in ieder geval weer even terug. Verstappen viel namelijk uit. De Nederlander was in Japan, waar hij altijd in topvorm is, weer terug: hij won met gemak op Suzuka.

Carlos Sainz maakt dankbaar gebruik van uitvalbeurt Max Verstappen en wint in Australië Niet Max Verstappen, maar Carlos Sainz heeft zondag de Grand Prix van Australië gewonnen. De Spanjaard van Ferrari ging in de tweede ronde voorbij aan de Nederlandse Red Bull-coureur en reed onbedreigd naar de zege in Melbourne. Verstappen viel uiteindelijk al vroeg uit.

Carlos Sainz

Carlos Sainz reed dit seizoen drie races en eindigde drie keer boven teamgenoot Charles Leclerc. De Spanjaard miste echter één race en dus staat zijn Ferrari-teammaat nog boven hem in het wereldkampioenschap. Sainz verlaat na dit seizoen Ferrari, om ruimte te maken voor Lewis Hamilton.

Zondag 21 april staat de volgende Grand Prix op het programma. Dan wordt er eindelijk weer eens geracet in China.

Grand Prix van China

In Shanghai wordt de eerste sprintrace van 2024 verreden in de Formule 1. Dat betekent: extra punten voor de coureurs. Max Verstappen won de race en kreeg acht punten voor de WK-stand.Ook de nummers twee tot en met zeven mochten punten bijschrijven.

GP China | Max Verstappen met afstand de beste in sprintrace, Lewis Hamilton knap op podium Hij werd vrijdag 'slechts' vierde in de kletsnatte sprintkwalificatie, maar tijdens de sprintrace was Max Verstappen weer ouderwets de beste. De Nederlander won zaterdag in China de sprintrace en sprokkelde weer wat punten voor de WK-stand.

WK-stand Formule 1 na sprintrace Grand Prix van China