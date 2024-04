Handbalster Rinka Duijndam ging van burn-out naar Olympische Spelen: 'De cirkel is rond'

Keeper Rinka Duijndam plaatste zich vrijdag met de Nederlandse handbalsters voor een plekje op de Olympische Spelen. Kwalificeren was extra bijzonder voor de keeper, nadat ze eerder kampte met een flinke burn-out. Voor het kwalificatieduel keerde ze nota bene terug naar de plek waar de misère drie jaar geleden begon.

Een hotelkamer in het Spaanse Torrevieja werd het decor voor een van de donkerste dagen van haar carrière. Aan de vooravond van het WK in 2021 kreeg Duijndam hier een paniekaanval en moest ze het toernooi vroegtijdig verlaten. Slechts één avond verbleef ze in Spanje. Daarna heeft ze acht maanden niet kunnen handballen en kampte ze ruim anderhalf jaar met een burn-out.

"Het doet pijn om te voelen hoe angst, verdriet en onmacht langzaam de baas geworden zijn in mijn lichaam", schreef ze in 2022 nog op sociale media. "Maar tegelijkertijd ben ik trots. Trots dat ik mijn eigen grenzen aanvoel en er naar geluisterd heb."

'Cirkel is rond'

Inmiddels gaat het een stuk beter met Duijndam. Wat wel even slikken was: voor het Olympische kwalificatieduel tegen Tsjechië keerde ze gek genoeg terug naar precies hetzelfde hotel waar de misère in 2021 begon. "Ik moet zeggen dat ik dat wel spannend vond", geeft de 26-jarige keeper toe bij NU.nl. Inmiddels is het Olympische ticket binnen en kan de keeper opgelucht ademhalen. "Drie jaar geleden stond ik hier en kon ik het niet. Nu kan ik het wel."

Nederlandse handbalsters naar Olympische Spelen na ruime zege op Tsjechië De Nederlandse handbalsters gaan voor de derde keer op rij naar de Olympische Spelen. Oranje plaatste zich vrijdagavond door op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) van Tsjechië te winnen: 32-18. Met nog één duel is Nederland zeker van deelname aan de Zomerspelen.

Dat ze in hetzelfde hotel moest verblijven, was geen probleem voor de keeper. "Het gaat op dit moment zó goed met me", reageert ze blij. "Ik wist dat ik niet van slag zou raken. Ik sta zo sterk in mijn schoenen op dit moment. Sterker nog: ik had het gevoel dat het ook heel helend voor mij kon zijn om hier terug te keren. Dat klinkt heel gek, maar dan heb ik het maar gehad en is de cirkel rond."

Met een Olympisch ticket op zak kan een goedgemutste Duijndam weer lachen. "Hoe mooi is het dat ik hier in Torrevieja terug kan komen op de plek waar het fout ging en dat ik kan laten zien: nee, dit keer niet. Dit is toch perfect?"