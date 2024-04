Estavana Polman en handbalsters vieren plaatsing voor Olympische Spelen met Nederlandse meezinger

De Nederlandse handbalvrouwen verzekerden zich vrijdagavond van een plekje op de Olympische Spelen aankomende zomer. Oranje won zelf met 32-18 van Tsjechië en omdat Spanje later op de avond Argentinië versloeg zijn ze zeker van deelname aan Parijs 2024. Dat moest natuurlijk gevierd worden.

Op een video die het Nederlandse handbalteam op X deelde is te zien hoe de vrouwen in de bus mee blèren op Liever te dik in de kist van René Karst en Stef Ekkel, een lekkere meezinger. Ook Estavana Polman deelde mee aan de feestvreugde, ondanks dat ze nog geen minuut maakte op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT).

Donderdag won Nederland al van Argentinië en toen was plaatsing al heel dicht bij, ook gezien het krachtsverschil met Tsjechië. Oranje nam al vroeg afstand van de Tsjechen en die voorsprong kwam niet meer in gevaar. Na de zege was plaatsing voor 99,9 procent zeker. Spanje moest winnen van Argentinië om het definitief te maken en dat gebeurde.

Twijfelgeval Polman

Estavana Polman werd vlak voor het begin van het OKT toegevoegd aan de selectie van Oranje. Terwijl de andere vrouwen er al waren, werd Polman nog ingevlogen. Na twee eerdere zware knieblessures zat nu haar kuit in de weg. Toch wilde Polman het olympisch kwalificatietoernooi niet missen, ook omdat ze deze zomer nog één keer wil schitteren op de Spelen.

Polman maakte nog geen minuut op het OKT en met het oog op de wedstrijd van zondag lijkt dat ook niet te gebeuren. Oranje en Spanje spelen tegen elkaar, maar zijn dus al geplaatst. Polman kan zich dus druk maken met sfeerbeheer, en als we de beelden vanuit de spelersbus zien, lijkt dat goed te lukken.