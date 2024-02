Ex-hockeyinternational Fleur van Dooren (35) overleden

Voormalig hockeyster Fleur van Dooren is overleden op 35-jarige leeftijd. Hockey Club Rotterdam, waar zij lang speelde, brengt dat naar buiten.

"Afgelopen week heeft ons het verdrietige nieuwe bereikt dat Fleur van Dooren, in het bijzijn van haar vader en zus, is overleden na een acht jaar durende strijd tegen haar depressie", zo schrijft HC Rotterdam op de clubwebsite. Volgens het AD kreeg de oud-international toestemming tot euthanasie.

Van Dooren hockeyde twaalf jaar in de hoofdklasse, waarvan de grootste periode bij HC Rotterdam. Bij die club was zij ook een tijdje aanvoerder. Daarnaast droeg zij het tenue van Pinoké.

In de jeugd won ze met Jong Oranje het WK in Boston in 2009. Daarvoor speelde ze zelfs al tweemaal in het grote Oranje.

Donkere periode

Op de clubwebsite van HC Rotterdam valt te lezen dat 'Van Dooren ondanks haar successen geen geluk vond in het hockey. Ze nam afscheid van Jong Oranje en begon aan een carrière als jurist en schreef haar eigen muziek.' Na de dood van haar moeder ging Van Dooren 'een donkere periode in en probeerde ze haar depressie de baas te worden.'

Denk jij aan zelfdoding? Neem 24/7 gratis en anoniem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0800-0113 of chat op 113.nl.