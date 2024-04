Hockeygrootheden Eva Drummond-De Goede en Margot van Geffen kunnen Olympische Spelen vergeten

Opnieuw verdwijnen er twee hockeyiconen bij de Nederlandse vrouwenploeg. Eva Drummond-De Goede en Margot van Geffen hebben te horen gekregen dat ze niet mee gaan naar de Olympische Spelen in Parijs.

Bondscoach Paul van Ass heeft Drummond-De Goede en Van Geffen dat in een persoonlijk gesprek verteld. Volgens Van Ass zijn ze niet goed genoeg meer voor een plek in de selectie. "Mijn taak als bondscoach is om samen met mijn staf voor de Olympische Spelen de allerbeste speelsters te selecteren. Helaas vinden wij dat Eva en Margot daar niet meer bij horen."

Drummond-De Goede (35) en Van Geffen (34) zijn al jarenlang twee bekende gezichten in het vrouwenhockey en wonnen met Nederland de ene naar de andere prijs. Drummond-De Goede was er tijdens de Olympische Spelen in Peking (2008) al bij toen de hockeyvrouwen de gouden medaille wonnen. Ook in 2012 in Londen en in Tokio (2021) was ze net als Van Geffen onderdeel van de gouden hockeyploeg. Eerder dit jaar werd duidelijk dat ook Lidewij Welten (33) niet wordt opgeroepen voor de Olympische Spelen. Zij was er in 2008. 2012 en 2021 ook al bij.

Lidewij Welten gaat niet naar haar vijfde Olympische Spelen Lidewij Welten hoeft zich niet op te maken voor haar vijfde Olympische Spelen. De 33-jarige hockeyster is voorbij gestreefd door de nieuwe generatie.

Omdat Welten, Van Geffen en Drummond-De Goede geen uitnodigingen meer hoeven te verwachten, verliest Nederland een karrenvacht aan ervaring. Bij elkaar opgeteld speelden de drie vrouwen maar liefst 778 interlands. Xan de Waard is met 204 interlands nu de meest ervaren speelster bij de Oranje Dames.

Bondscoach Van Ass begint met zijn ploeg aan de voorbereiding op de FIH Pro League, die op 22 juni begint en wordt gespeeld in Utrecht en Amsterdam. Op 27 juli start het olympisch hockeytoernooi, zonder Drummond-De Goede en Van Geffen dus.