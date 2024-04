'Teleurstelling is extra groot, dit zag ik niet aankomen': tophockeyster Eva de Goede moet slecht nieuws verwerken

Eva de Goede hoorde van bondscoach Paul van Ass dat ze niet goed genoeg is voor de olympische selectie van Nederland. Er gaat een dikke streep door haar deelname aan de vijfde Olympische Spelen. Dat doet pijn, zegt Drummond-de Goede tegen NOS.

"Ik ben super teleurgesteld", zegt de 35-jarige tophockeyster van HGC. "Ik denk dat ik nog steeds overal doorheen ga qua emoties en dat het nog niet helemaal gevallen is", doelt ze op het nieuws dat ze niet geselecteerd is. "Volgens de bondscoach heb ik de toekomst niet. Dat besef en weet ik. Maar hij zei ook dat ik niet goed genoeg ben voor zijn selectie."

'Valt rauw op m'n dak'

Vooral de timing van het nieuws doet pijn bij De Goede, die in 2022 trouwde met Timothy Drummond en sindsdien de dubbele achternaam heeft. "Het was heel erg onverwachts. Dit valt rauw op m'n dak. Ik was net weer terug voor m'n gevoel. Ik ben fit en voel me goed. Dan is deze appel wel heel erg zuur. Ik zag het zelf niet aankomen, dat maakt de teleurstelling extra groot."

'Raar'

Drummond-de Goede sluit haar carrière dus niet af op de Spelen, maar bij haar club HGC. "Raar dat ik daar afsluit. Ik wist natuurlijk dat dit mijn laatste seizoen bij de club zou zijn. Maar dat het ook echt m'n allerlaatste wedstrijden worden en dus geen kans meer maak op de Spelen, is wel raar."

Gouden medailles

Met De Goede in de selectie waren de Nederlandse hockeysters afgelopen jaren onverslaanbaar. De medailleregen spreekt voor zich: drie keer olympisch goud, drie wereldtitels en vier Europese titels. Niet alleen De Goede is volgens bondscoach Van Ass niet goed genoeg om mee te gaan. Hij had ook geen plek voor Margot van Geffen.