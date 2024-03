Hardloopsoap eindigt in vrede: Frank Futselaar mag toch meedoen aan Marathon Rotterdam

Marathonloper Frank Futselaar kan toch meedoen aan de Marathon van Rotterdam. De 32-jarige Nederlander had eerder wat ruzie met organisator Golazo, die zijn deelname tegenhield omdat het startvak waaruit Futselaar wilde starten al vol was. Door de afmelding van een Poolse loper kwam er een plekje vrij.

Futselaar liep zijn record in 2020. Hij klokte toen 2.11,30, precies de olympische limiet voor de Spelen van 2021 in Tokio, die met een jaar waren verzet vanwege de coronapandemie. In Rotterdam hoopt hij onder de limiet van 2.08,10 te lopen.

Soap

Futselaar kreeg in eerste instantie geen plek tijdens de Marathon van Rotterdam. Hij wilde starten vanuit het elitevak, want alleen op die manier kan je de olympische limiet lopen, maar die zat vol volgens race-directeur Marc Corstjens. 'Bullshit', noemde Futselaar het, die zorgde voor een hele soap in de atletiekwereld.

De 32-jarige renner kreeg allerlei startbewijzen toegestuurd nadat hij zijn verhaal deed, maar daar had hij niks aan omdat hij dan niet in het elitevak kon starten. Door het wegvallen van de Pool kan dat wel.