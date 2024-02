Doodsoorzaak marathonheld Kelvin Kiptum bekend, oorzaak ongeval nog steeds niet

De doodsoorzaak van de Keniaanse marathonheld Kelvin Kiptum is bekendgemaakt. De wereldrecordhouder is overleden aan ernstig hoofdletsel dat hij opliep door zijn auto-ongeluk.

De patholoog-anatoom die het lichamelijk onderzoek verrichtte, constateerde schedelbreuken, gebroken ribben en verwondingen aan de longen. Nu de doodsoorzaak is vastgesteld is nog steeds niet duidelijk wat nou de oorzaak is van het ongeval. "We hebben monsters genomen voor verdere analyse, omdat de omstandigheden van het overlijden nog worden onderzocht", meldt de patholoog-anatoom aan persbureau AFP.

Kiptum kwam op 11 februari om het leven door een eenzijdig verkeersongeval op de weg van Kiptagat naar Eldoret. De 24-jarige atleet raakte van de weg en botste tegen een boom. Hij overleed ter plaatse, evenals zijn 36-jarige coach Gervais Hakizimana.

Kiptum liep in oktober in Chicago als eerste man de marathon onder de 2 uur en 1 minuut en zette het wereldrecord op 2.00.35. Hij zou in april een nieuwe recordpoging doen in de marathon van Rotterdam.