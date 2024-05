Giro d'Italia, etappe 4 | Slotkilometers lijken ideaal voor Olav Kooij, maar er zijn kapers op de kust

De vierde etappe van de Ronde van Italië lijkt er opnieuw een te zijn voor de sprinters. In 190 kilometer fietsen de renners van Acqui Terme naar Andora. Kunnen Olav Kooij en Fabio Jakobsen zich revancheren, of gaat Tim Merlier voor zijn tweede zege? Sportnieuws.nl blikt vooruit.

De rit van dinsdag lijkt wederom een prooi voor de sprinters. Toch leert de eerste massasprint dat niet alle snelle mannen het hoge tempo in de finale met enkele heuvels overleven. Zelfs Merlier, die als eerste over de streep kwam in Fossano, moest hard werken voor zijn eerste zege deze Giro. Ondanks de klim vlak voor de finish zouden de sprinters vandaag niet in de problemen moeten komen.

Eerste massasprint is direct een prooi voor Tim Merlier: 'De zwaarste overwinning uit mijn carrière' Tim Merlier heeft de derde etappe van de Ronde van Italië op zijn naam geschreven. Na een zinderende finale waar Tadej Pogacar dichtbij een stunt was, kwam de Belg als eerste over de streep in de massasprint. Merlier moest hard werken om te kunnen sprinten voor de zege. "Het was echt een hele zware finale", vertelde Merlier na afloop.

Het parcours | Acqui Terme > Andora (190 km)



Gedurende de etappe langs de Ligurische Zee richting Andora worden er 2.079 hoogtemeters overwonnen. Het zwaartepunt van deze meters ligt echter in het eerste gedeelte van de rit, met de beklimming van de Colle del Melogno (8,9 km à 4,3%).

In die finale krijgen de renners nog de Capo Mele (1,8 kilometer à 4,4%) voorgeschoteld, om daarna in 2,5 kilometer af te dalen naar de meet. Positionering is cruciaal want vanwege de afdaling kunnen er na de laatste klim weinig posities worden goedgemaakt. Hierdoor kan de Capo Mele alsnog een grote rol spelen in welke renners voor de ritzege gaan spurten. Wie daar goed voorin zit, rijdt in een zetel naar de overwinning.

Profiel van de vierde etappe van de Ronde van Italië van 2024. © Giro d'Italia

Aan de finish ontvangen de eerste drie renners 10, 6 en 4 bonificatieseconden. Bovendien zijn er bij de tweede en derde tussensprint 3, 2 en 1 seconden te verdienen.

De kanshebbers

De eerste kans op een sprint in deze Giro d'Italia werd maandag direct verzilverd door Tim Merlier. De Belg van Soudal Quick-Step bevestigde daarmee zijn status als topfavoriet. Voor de rit van vandaag is hij opnieuw dé te kloppen man.

Toch is deze finale voor een pure sprinter als Merlier lastiger. In tegenstelling tot zijn eerste overwinning krijgt hij nu geen tijd om na de klim verloren posities goed te maken. Het voordeel is wel dat we niet snel verwachten dat Tadej Pogacar weer in de laatste kilometers ten aanval trekt.

Op de streep in Fossano eindigde Merlier dankzij een goede jump voor Jonathan Milan. Zodoende moest de Italiaan voor de vijfde keer in de Giro genoegen nemen met een tweede plaats. Voor de zege kwam hij dus net te kort, maar met zijn snelheid zit het wel goed. Bovendien kan de sprinter van Lidl-Trek beter een klim verteren vergeleken zijn Belgische concurrent. Daardoor zou Milan in Andora zomaar eens als winnaar uit de strijd kunnen komen.

Jonathan Milan kan het verschil maken door op de slotklim goed van voren te zitten © Getty Images

De Nederlanders

Een andere renner die klimmetjes goed over kan komen is Olav Kooij. De Nederlandse kopman van Visma | Lease a Bike kwam niet verder dan de zesde plaats, maar na afloop was hij niet ontevreden. Het Jachtluipaard van Numansdorp lag zondag namelijk nog op het asfalt. In zijn eerste massasprint in een grote ronde moest hij tijdens zijn sprint even inhouden waardoor zijn momentum verloren ging. De echte snelheid van Kooij hebben we dus nog niet gezien.

Dit is Olav Kooij: in sprinter veranderde schaatser met geinige contractverlenging, die in Giro voor eerste grote ronde staat Olav Kooij gaat in de Giro d'Italia zijn eerste grote ronde rijden. De sprinter krijgt de volledige steun van zijn ploeg Visma | Lease a Bike en moet het grote doel, ritzeges, gaan realiseren. Dit voorjaar liet hij al zien over goede benen te beschikken in de sprint, maar de 22-jarige renner kan ook zeker een heuveltje over.

Tot slot zijn er enkele outsiders die wij je niet willen onthouden. Allereerst maakte Biniam Girmay een sterke indruk en eindigde hij op het podium. De Eritreeër kwam relatief eenvoudig over de slotklim, en dat maakt hem wederom een gevaarlijke klant.

Fabio Jakobsen kwam niet aan sprinten toe, waardoor zijn ploeg de kaart van Tobias Lund Andresen speelde. Dat pakte goed uit met een knappe vijfde plaats, terwijl de eigenlijke lead-out van dsm-firmenich PostNL al vroeg met zijn hoofd in de wind kwam te zitten. Voor hem eindigde de Belg Jenthe Biermans, die vriend en vijand verraste met zijn ijzersterke sprint van achteruit.

Grootste kanshebbers volgens Sportnieuws.nl

*** Tim Merlier

** Jonathan Milan, Olav Kooij

* Biniam Girmay, Tobias Lund Andresen, Jenthe Biermans

TV-gids: op deze zender kijk je live naar de Giro d'Italia De strijd om de felbegeerde roze trui barst in Turijn los op zaterdag 4 mei. In drie weken tijd leggen de renners 3.400 kilometer af op het Italiaans grondgebied. Met Tadej Pogacar als torenhoge favoriet en enkele Nederlandse toppers staan er genoeg renners aan de start om in de gaten te houden. Lees hieronder op welke zender je de Giro d'Italia live kan volgen.

Live

Refresh de pagina om de huidige situatie van de koers te bekijken