Nieuwe afgang Erik ten Hag: Crystal Palace speelt Manchester United compleet overhoop

Erik ten Hag heeft een pijnlijke nederlaag geleden met Manchester United. De trainer kon niet voorkomen dat zijn ploeg werd vernederd in het uitduel met Crystal Palace: 4-0.

Ten Hag kwam met zijn ploeg al in de twaalfde minuut op achterstand. Michael Olise maakte de openingsgoal voor Crystal Palace. Ook Jean-Philippe Mateta scoorde voor rust op Selhurst Park. Tyrick Mitchell en opnieuw Olise maakten de afgang compleet in de tweede helft. Jairo Riedewald mocht in de 68e minuut invallen bij Crystal Palace.

Positie Ten Hag

Door de slechte resultaten van Man United, met slechts één zege in de laatste vijf competitiewedstrijden, is de positie van Ten Hag volop onderwerp van gesprek. De Nederlander zelf blijft volhouden dat hij bij de club blijft tot zijn contract afloopt, na volgend seizoen.

Bayern München

Bayern München, dat op zoek is naar een opvolger van Thomas Tuchel, heeft al belangstelling getoond in Ten Hag, mocht hij United toch verlaten. Er zou volgens Duitse media zelfs al contact gezocht zijn.

United blijft de nummer acht in de Engelse competitie en loopt met deze positie Europees voetbal mis als het op 25 mei de finale tegen Manchester City om winst van de FA Cup verliest. De club eindigde sinds de oprichting van de Premier League in 1992 nog nooit eerder als achtste of lager.