Nieuwe uitdaging voor Jordan Stolz? 'Dat zou kunnen, maar wil ook niet geblesseerd raken'

Jordan Stolz heeft het schaatsen al bijna uitgespeeld en hij is pas 19 jaar. De Amerikaanse tiener won zondag het WK allround en hoeft 'nog maar' twee grote toernooien te winnen: olympisch goud en het WK sprint. Hij verbaast zichzelf ook met hoe goed het gaat.

"Ik wist niet dat ik zo hard kon schaatsen", zei Stolz na afloop van de tien kilometer tegen de NOS. "Het voelde alsof ik nog eeuwen zo door kon blijven gaan. Het ging zo goed. Twee rondjes voor het einde was voor mij het mooiste moment. Toen wist ik dat als ik overeind zou blijven, wereldkampioen zou worden."

'Ik schrok even van Roest'

Stolz was nog wel even op zijn hoede in de afsluitende rit. Hij moest tegen Patrick Roest en die probeerde met een alles-of-niets-poging de 33 seconden achterstand in het klassement goed te maken. "Ik schrok wel even toen Roest 200 meter voorsprong had en rondjes van 29 seconden ging rijden. Niet bang, maar ik werd wel weer even alert."

Patrick Roest had achteraf iets anders gedaan op WK allround: 'Maar zelfs dan had ik Stolz niet verslagen' Patrick Roest kon niet anders dan zijn hoed afnemen voor Jordan Stolz. De Nederlandse schaatser deed er op de slotafstand op het WK allround alles aan om de Amerikaanse sensatie te verslaan, maar moest genoegen nemen met zilver. "Ik wist dat het alles of niets moest worden", zei Roest meteen na afloop.

'Ik kan het niet geloven'

Uiteindelijk reed Roest 'maar' 13 seconden van die 33 seconden af, waardoor Stolz 'makkelijk' wereldkampioen allround kon worden. Roest zei het na afloop zelf ook: Stolz was gewoonweg niet te kloppen. Dat de Amerikaanse tiener, die eigenlijk een sprinter is, het WK allround wint, kan Stolz zelf ook niet geloven. "Dit is zo moeilijk om te doen, maar het is me gelukt. Ik kan het niet geloven. Ik ben in zo'n goede vorm."

Nieuwe uitdaging?

Wat nu voor Stolz? Zoals gezegd moet hij nog een olympische gouden medaille en een WK sprint winnen om alles op z'n naam te zetten. Maar de Winterspelen en het eerstvolgende WK sprint zijn pas over twee jaar. Dus wat kan hij nu nog extra doen? Op de vraag of hij misschien de mass start wil proberen, reageert Stolz niet meteen afwijzend. "Dat zou kunnen ja, maar er zit ook veel risico op de mass start en ik wil niet geblesseerd raken."

Vakantie

Voorlopig heeft Stolz vakantie en kan hij de tijd gebruiken om na te denken welke uitdagingen hij nog meer ziet voor zichzelf. Hij hoopt dat ook Amerikaanse media zijn successen meer gaan oppakken en volgen. "Ik wil de traditie in Amerika weer terugbrengen en de mensen thuis betrekken bij deze sport. Dat hadden Amerikaanse schaatshelden, zoals Eric Heiden, vroeger ook", sloot Stolz het interview af.