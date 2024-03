Femke Kok tweede op WK sprint en Jutta Leerdam schittert op 1000 meter, maar Miho Takagi is wereldkampioene

Femke Kok is bij de WK sprint voor vrouwen tweede geworden. Op de afsluitende 1000 meter moest ze 0,67 seconden goedmaken op Miho Takagi. Dat lukte niet: de Japanse was juist sneller dan Kok en sleept de titel binnen. Uittredend kampioene Jutta Leerdam werd derde in het klassement en won de 1000 meter in een geweldig baanrecord.

De 23-jarige Kok (wereldkampioene 500 meter) en de 29-jarige Takagi (wereldkampioene 1000 meter) reden in de slotrit van het toernooi tegen elkaar. De vrouwen bleven lang in elkaars spoor, maar richting de laatste bocht nam de Japanse afstand. Wel gaf ze 0,27 seconden toe op Leerdam.

Takagi is voor de tweede keer ooit de beste sprintster van de wereld. En voor Kok is het na het WK 2022 haar tweede zilveren plak. Leerdam was de vorige keer de kampioene. Takagi overweegt ook mee te doen aan de WK allround, die zaterdag beginnen in Inzell.

Voor Leerdam stond het WK sprint in het teken van herstel. Ze kampte dit seizoen met een onwillige enkel. De ene keer zat de enkel 'op slot', daarna zat het weer te los. Het belemmerde haar om voluit te gaan. Haar hegemonie op de 1000 meter van de laatste jaren is daardoor doorbroken.

Inmiddels heeft Leerdam wel de indruk dat ze met hulp van de medische staf de problemen op kan lossen. Dat biedt veel hoop voor de toekomst, ook richting de Winterspelen van 2026 in Milaan.