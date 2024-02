Joy Beune na goud op 'vervloekte' ploegenachtervolging: 'Toen kwam de ontlading er wel uit'

Joy Beune, Marijke Groenewoud en Irene Schouten wonnen goud op de ploegenachtervolging op de WK afstanden. Voor Beune een enorme opsteker, want de team pursuit bleek dit seizoen vervloekt voor haar.

Een vergeten transponder en een te blote enkel: het leverde twee mislukte ploegenachtervolgingen in de wereldbeker op. Beide keren was het 'de schuld' van Beune. Maar nu kan ze dat allemaal achter haar laten, want ze is wereldkampioene op die afstand. Na afloop van hun race in Calgary stonden de drie winnaressen de NOS te woord.

Ontlading bij Beune

"Dit voelt echt heel goed", zei Beune. "Ik ben supertrots op dit team. We waren echt een geoliede machine en zo voelt het ook. We zijn supergoed op elkaar ingespeeld. We hebben zoveel vertrouwen in elkaar. Toen ik de tijd zag, kwam die ontlading er wel even uit ja. Ook na wat er afgelopen jaar allemaal is gebeurd."

Twee uit twee voor Schouten

Voor Schouten was de gouden medaille al haar tweede deze WK afstanden. Twee uit twee dus. "Ik ben heel blij met de rit die we hebben gereden. Een Nederlands record. Weer een stukje sneller dan vorig jaar. We mogen echt juichen, want de belangrijkste ploegenachtervolging van het jaar winnen we", zei ze.

'Die voorsprong'

Tot slot wist Groenewoud eigenlijk al meteen na hun rit, dat het genoeg zou zijn voor goud. "Het was een ontzettend scherpe tijd. Daar ging niemand meer onder komen, wisten we eigenlijk al wel. Het is heel mooi dat we het WK mogen winnen en zeker met de voorsprong die we hadden. Dit is nog geen kers op de taart, die hebben we pas bij een olympische titel in Milaan in 2026."