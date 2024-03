Irene Schouten neemt nog één keer afscheid: één zege ontbreekt en tijd voor andere missie

Irene Schouten heeft haar schaatsen voor wat betreft topsport definitief opgeborgen. Overal heeft ze haar zegje gedaan over haar afscheid als profschaatser. Toch klom Schouten nog eenmaal in de virtuele pen op LinkedIn om haar beslissing toe te lichten.

Daarbij gebruikte ze veel woorden die ze de afgelopen periode ook naar buiten bracht. Met gouden medailles op de Olympische Spelen, veel wereldtitels en nationale overwinningen op zak kan Schouten terugkijken op een geslaagde carrière. Eén wedstrijd wil ze echter nog wel winnen: 'Alleen het winnen van de Elfstedentocht ontbreekt nog op mijn lijst'.

Deur op een kier

Net als in haar eerdere interviews zette ze de deur op een eventuele terugkeer wel op een kier. 'Maar ik realiseer me ook dat er een leven is naast de topsport. Daar kijk ik ook echt naar uit', schrijft Schouten.

Opvallende reactie

Onder de LinkedIn-post reageren veel mensen met likes en hartjes, maar er is één opmerking die opvalt. Die van Henk de Jong, trainer van SC Cambuur. 'Genoten van jou Irene! Geweldig gedaan', schrijft hij. Ook moet Schouten de groeten doen van De Jong aan haar vader.