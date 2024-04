Jordy van Workum overwint zware periode en wint eerste inlinerace in vier jaar: 'Doe waarvan je houdt'

Jordy van Workum heeft in Heerenveen de KNSB Baancompetitie 1 gewonnen. Da's in het inlineskaten. Maar Van Workum is toch een schaatser? Dat klopt, maar na een lastige periode heeft de 23-jarige atleet uit Hoorn een andere richting gekozen.

Tot afgelopen seizoen was Van Workum een langebaanschaatser bij Jumbo-Visma. Hij tobde met mentale klachten en besloot in oktober 2023 een pauze te nemen. Na een tijdje besloot hij zijn contract, dat tot medio 2025 liep, niet uit te dienen.

Op Instagram schreef hij: "Vanaf 1 maart 2024 ben ik vrij om te doen wat ik wil, keuzes maken op basis van mijn gevoel en niet op basis van cijfers." Vervolgens zette hij zijn krabbel onder een overeenkomst bij Team Reggeborgh. Niet als langebaanschaatser, maar als marathonman. Wat hem zo beviel aan die deal, is dat hij de vrijheid krijgt om in de zomer te skeeleren.

Inlineskaten

En kijk aan: het is nog niet eens zomer, of Van Workum is bezig met skeeleren, ook bekend als inlineskaten. In een story op zijn Instagram-account post hij trots een video over zijn zege bij KNSB Baancompetitie 1, in Heerenveen. KNSB Baancompetitie 2 is op 13 april, in Rijssen.

In een post op IG schrijft hij, vertaald uit het Engels: "Vandaag was bijzonder. Ik heb er geen woorden voor. Doe waarvan je houdt. En hou van wat je doet. Mijn eerste race als inlineskater en ook mijn eerste zege in vier jaar tijd."

